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رغم وجود الرئيس وحكومة بن دغر : عدن في ظلام دامس

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 20 فبراير 2017 08:10 صباحاً

 

تعيش مدينة عدن وسكانها الطيبين في ظروف قاهرة بائسة لم تعرفها طوال تاريخها المعروف لثلاثة آلاف عام تجلت في تردي الخدمات وانعدام المحروقات وغلاء الأسعار وندرة المواد رغم هزيمة وانسحاب قوات عفاش والحوثيين منها قبل 18 شهرا ورغم وجود هادي وحكومة بن فقر في منتج معاشيق .

 

التيار الكهربائي توقف عن التردد في عدن منذ ظهيرة الأمس حتى صباح اليوم وعاشت عدن ليلة مظلمة لم تعشها ابان الحرب الشرسة التي شنت عليها .

عاشت مختلف الأحياء في ظلام دامس ولم يكلف أحد من حكومة هادي بن دغر بانزال تصريح يواسي المواطنين بنكبتهم ويبرر فيه فشل الشرعية .

 

إنقطاع الكهرباء رافقه انعدام وقود السيارات من ديزل وبترول طيلة الثلاثة الأيام الماضية ؟؟؟ .

 

 

 

 

 

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