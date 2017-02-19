عدن..أزمة نفطية تهدد بتوقف مستشفيات عدن عن العمل حذَّر أطباء وعاملون في مستشفيات عامة وخاصة ومراكز غسيل الكلى في محافظة عدن جنوبي اليمن، من كارثة صحية قد تقع جراء انعدام المشتقات النفطية. وقال عاملون في مستشفيات الجمهورية "حكومي" وحويلات وصابر والبريهي(حاصة) , إنَّ كارثة صحية باتت محدقة بالكثير من المرضى جرَّاء

أحداث مطار عدن الدولي ودلالاتها الهامة لم تشكل أحداث مطار عدن الدولي مفاجئة لأحد، بل كانت متوقعة ، فمنذ أن وطئت أقدام الحكومة برئيسها ، ومن جاء معه من الوزراء ، ومعهم الرئيس وحاشيته ، هؤلاء جميعهم الذين تربوا وترعرعوا في مدرسة الزعيم ، وانتفخت بطونهم من قوت الشعب وثرواته ، في الوقت الذي يتضور أبناؤه

تستهدف تطعيم قرابة 110الف طف وطفلة : استكمال التحضير الطبية لحملة التحصين بشبوة . استكملت بمحافظة شبوة التحضيرات الطبية والفنية للحملة الوطنية للتحصين ضد شلل اﻻطفال والتي ستدشن غدا اﻻثنين في عموم مديريات المحافظة . وقال مدير البرنامج الوطني لتحصين بالمحافظة علي بن عيدروس بان الحملة تستهدف تطعيم قرابة مائة وعشرة اﻻف طفل وطفلة بالمحافظة . منوها

لنتحدث بصراحة . . هل أخفق تحالف الشرعية؟* أسئلة كثيرة تطرح نفسها ويطرحها المهتمون بالحرب اليمنية، وما آلت إليه، لعل أهمها لماذا انتصرت الشرعية والتحالف الداعم لها في محافظة الجنوب خلال أقل من أربعة أشهر بينما أخفقت الشرعية إلا في تحقيق قليل القليل في مأرب والجوف وبعض من مناطق تعز؟ لقد مر ما يقارب السنتين على