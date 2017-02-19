تستهدف تطعيم قرابة 110الف طف وطفلة : استكمال التحضير الطبية لحملة التحصين بشبوة .
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شبوه برس - خاص - عتق
الأحد 19 فبراير 2017 08:47 مساءً
استكملت بمحافظة شبوة التحضيرات الطبية والفنية للحملة الوطنية للتحصين ضد شلل اﻻطفال والتي ستدشن غدا اﻻثنين في عموم مديريات المحافظة .
وقال مدير البرنامج الوطني لتحصين بالمحافظة علي بن عيدروس بان الحملة تستهدف تطعيم قرابة مائة وعشرة اﻻف طفل وطفلة بالمحافظة .
منوها باستعداد الف وخمسمائة وثلاثة وثمانين عامﻻ وعاملة صحية لتطعيم اﻻطفال المستهدفين من الحملة والمتواجدين في حوالي خمسين الف واربعمائة منزل وتجمع سكاني بالمحافظة .
ولفت بن عيدروس الى ضرورة تعاون اولياء اﻻمور مع فرق التحصين التي ستزور منازلهم لتطعيم اﻻطفال المستهدفين من الحملة .
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