منظمة ‘‘حوشي اليمنية‘‘ لماذا لا تستفيد من الفرصة الراهنة وتسقط نظام صنعاء !!

حوشي هي منظمة تحريريه من اليمن الشمالي نشئت وترعرعت في عدن و تزعمت الحزب الاشتراكي اليمني في ظل غياب العقل و الفكر الجنوبي و سخرت الحزب لخدمة مصالحها و برامجها و خططها ...

ومنبعها الاصلي من الحجرية ومن مؤسسيها ومنظريها عبد الفتاح اسماعيل علي الجوفي وجار الله عمر و محسن الشرجبي والشامي ومحمود عشيش وكثيرين من القيادات الشمالية ..

تدرب أفراد هذه المنظمة على القتال في المعسكرات الجنوبية وابتعث ابنائهم على حساب الجنوب في منح دراسية جامعية في الخارج حظيو بها وحرم منها أبناء الجنوب الأصليين !!!...

السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو:

لماذا لا يحملون هؤلاء السلاح ضد نظام صنعاء ويفتحوا جبهات قتالية في الشمال المتعثرة مقاومته بين التبات طالما وهم كانوا يدعون دائما بأن الغرض من تواجدهم في عدن والجنوب هو تدريب المقاتلين لإسقاط نظام صنعاء؟...

ولكن عندما سنحت لهم الفرصة للقتال اليوم لم نراهم في الجبهات!!!...

*- د جمال عسيري .. عدن

اتبعنا على فيسبوك