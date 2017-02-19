منذ
عدن..أزمة نفطية تهدد بتوقف مستشفيات عدن عن العمل
  حذَّر أطباء وعاملون في مستشفيات عامة وخاصة ومراكز غسيل الكلى في محافظة عدن جنوبي اليمن، من كارثة صحية قد تقع جراء انعدام المشتقات النفطية.   وقال عاملون في مستشفيات الجمهورية "حكومي" وحويلات وصابر والبريهي(حاصة) , إنَّ كارثة صحية باتت محدقة بالكثير من المرضى جرَّاء
منذ 7 دقائق
أحداث مطار عدن الدولي ودلالاتها الهامة
    لم تشكل أحداث مطار عدن الدولي مفاجئة لأحد، بل كانت متوقعة ، فمنذ أن وطئت أقدام الحكومة برئيسها ، ومن جاء معه من الوزراء ، ومعهم الرئيس وحاشيته ، هؤلاء جميعهم الذين تربوا وترعرعوا في مدرسة الزعيم ، وانتفخت بطونهم من قوت الشعب وثرواته ، في الوقت الذي  يتضور أبناؤه
منذ 11 دقيقه
تستهدف تطعيم قرابة 110الف طف وطفلة : استكمال التحضير الطبية لحملة التحصين بشبوة .
  استكملت بمحافظة شبوة التحضيرات الطبية والفنية للحملة الوطنية للتحصين ضد شلل اﻻطفال  والتي ستدشن غدا اﻻثنين في عموم مديريات المحافظة . وقال مدير البرنامج الوطني لتحصين بالمحافظة علي بن عيدروس بان الحملة تستهدف تطعيم قرابة مائة وعشرة اﻻف طفل وطفلة بالمحافظة . منوها
منذ 14 دقيقه
لنتحدث بصراحة . . هل أخفق تحالف الشرعية؟*
  أسئلة كثيرة تطرح نفسها ويطرحها المهتمون بالحرب اليمنية، وما آلت إليه، لعل أهمها لماذا انتصرت الشرعية والتحالف الداعم لها في محافظة الجنوب خلال أقل من أربعة أشهر بينما أخفقت الشرعية إلا في تحقيق قليل القليل في مأرب والجوف وبعض من مناطق تعز؟ لقد مر ما يقارب السنتين على
منذ 19 دقيقه
منظمة ‘‘حوشي اليمنية‘‘ لماذا لا تستفيد من الفرصة الراهنة وتسقط نظام صنعاء !!
  حوشي هي منظمة تحريريه من اليمن الشمالي نشئت وترعرعت في عدن و تزعمت الحزب الاشتراكي اليمني في ظل غياب العقل و الفكر الجنوبي و سخرت الحزب لخدمة مصالحها و برامجها و خططها ...   ومنبعها الاصلي من الحجرية ومن مؤسسيها ومنظريها عبد الفتاح اسماعيل علي الجوفي وجار الله عمر و
الرئيسية اخبار المحافظات منظمة ‘‘حوشي اليمنية‘‘ لماذا لا تستفيد من الفرصة الراهنة وتسقط نظام صنعاء !!
اخبار المحافظات

منظمة ‘‘حوشي اليمنية‘‘ لماذا لا تستفيد من الفرصة الراهنة وتسقط نظام صنعاء !!

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 19 فبراير 2017 08:39 مساءً

 

حوشي هي منظمة تحريريه من اليمن الشمالي نشئت وترعرعت في عدن و تزعمت الحزب الاشتراكي اليمني في ظل غياب العقل و الفكر الجنوبي و سخرت الحزب لخدمة مصالحها و برامجها و خططها ...

 

ومنبعها الاصلي من الحجرية ومن مؤسسيها ومنظريها عبد الفتاح اسماعيل علي الجوفي وجار الله عمر و محسن الشرجبي والشامي ومحمود عشيش وكثيرين من القيادات الشمالية ..

 

تدرب أفراد هذه المنظمة على القتال في المعسكرات الجنوبية وابتعث ابنائهم على حساب الجنوب في منح دراسية جامعية في الخارج حظيو بها وحرم منها أبناء الجنوب الأصليين !!!...

 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو:

لماذا لا يحملون هؤلاء السلاح ضد نظام صنعاء ويفتحوا جبهات قتالية في الشمال المتعثرة مقاومته بين التبات طالما وهم كانوا يدعون دائما بأن الغرض من تواجدهم في عدن والجنوب هو تدريب المقاتلين لإسقاط نظام صنعاء؟...

ولكن عندما سنحت لهم الفرصة للقتال اليوم لم نراهم في الجبهات!!!...

 

*- د جمال عسيري .. عدن

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة