عشرات من المحتجين يقطعون شارع الجزائر بمدينة سيئون مطالبين بصرف مرتباتهم .

وقالت مصادر محلية ان العشرات من المتقاعدين العسكريين من منتسبي الامن العام والشرطة بينهم نساء قطعوا شارع الجزائر بالقرب من مكتب بريد سيئون احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم صباح اليوم الأحد.

وقد ردد المحتجون عدد من الشعارات ضد الحكومة مطالبين فخامة الرئيس عبدربه منصور ورئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر التدخل وصرف مرتباتهم .

وطالب المحتجون من محافظ حضرموت صرف مرتب شهرين اسوة بزملائهم بمناطق ساحل حضرموت وعدم التمييز بينهم .

الجدير بالذكر ان لجنة من المتقاعدين قد التقت يوم الخميس بالوكيل المساعد هشام محمد السعيدي ووعدهم بحل مشكلتهم وصرف مرتباتهم الا انها ذهبت ادراج الرياح حسب وصفهم , مهددين بالتصعيد في حال لم يتم صرف مرتباتهم .

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