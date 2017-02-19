‘‘80 ألف بندقية حربية إماراتية‘‘ مختومة باسم الشهيد ‘‘سلطان‘‘ أول قائد حربي ارتقى باليمن(صورة)

أعلنت شركة كراكال العالمية خلال فعاليات انطلاق معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس، عن "بندقية سلطان" تيمناُ باسم أعلى قائد حربي ارتقى في اليمن، وذلك إيماناً بما قدمه جنودنا البواسل في ميدان الشرف خلال العمليات العسكرية لاستعادة الشرعية في اليمن "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، وتخليداً لسيرة الشهداء العطرة والتي سطروها بدمائهم الطاهرة ضمن ملحمة تاريخية لن تغيب عن الأذهان.

وأكد سلطان المعمري، من شركة كراكال، أن هذه البندقية الإماراتية الصنع تم تصنيعها من قبل أفضل فرق التصميم من محترفين وخبراء عالميين في مجال البنادق الهجومية، إذ تم التعاقد مع القوات المسلحة الإماراتية لتوريد أكثر من 80.000 بندقية بإسم CAR816 التي تم عرضها بذات المواصفات الفنية بالمسمى الجديد "سلطان" مع إضافة حفر "شعار سلطان" عليها، والذي تم اعتماده نسبة للشهيد العقيد الركن سلطان محمد بن هويدن الكتبي، كونه من المشاركين الحائزين على أعلى الرتب العسكرية ضمن دولة الإمارات المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن الشقيق.

بندقية سلطان

وقال المعمري: "جاء المسمى الجديد لبندقية كراكال العالمية باسم الشهيد الضابط العقيد الركن "سلطان محمد بن هويدن الكتبي"، الذي أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية يوم الإثنين الموافق 14 ديسمبر (كانون الأول) 2015 استشهاده خلال مشاركته في عمليات تحرير منطقة تعز باليمن، ضمن عملية إعادة الأمل التي تقودها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قوات التحالف العربي ضد الميليشيات الحوثية للدفاع عن اليمن وشرعيته واسترداد الحقوق لأهلها وحماية المناطق الحدودية .

يذكر أن راكال العالمية إحدى شركات الإمارات للصناعات العسكرية ( إديك )، وهي شركة لتصنيع الأسلحة الخفيفة، تقوم بتصميم وتطوير وتجميع مجموعة من الأسلحة النارية الحديثة من المسدسات إلى البنادق القناصة، بالإضافة إلى توفر منتجات كراكال حلول تقنية مبتكرة وهي حاصلة على العديد من براءات الاختراع الدولية حيث تمكنت من تخطي الاختبارات الشاملة والمستقلة بنجاح. وقد نجح مسدس كركال "إف" في اجتياز الاختبارات التي أجرتها مؤسسة دبليو تي دي 91 وحصل على أول ترخيص من الناتو والشرطة الألمانية.

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