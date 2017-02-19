منذ
أهي لعنة الولاءآت .. قد اصابتكم يا اخوة السلاح..؟!
  ما الذي يجري في جنوبنا العزيز...؟ وماذا اصابكم ياابناء الجنوب الاحرار.. ؟! وما الذي حل بكم لتتحولوا الى فرق وجماعات ممزقة ومتناحرة ...؟؟ بعد ان كنتم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.. وبعد ان كنتم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى..!! ولما هذه
منذ 6 دقائق
على المقاومة الجنوبية التمسك بالتحالف العربي ولـ الإمارات دور خاص
  نصيحتي اولاً: للمقاومة الجنوبية من المهرة الى باب المندب عليها ان تتمسك بالتحالف العربي و أن تكون معه في خندق واحد و على رأسها  الأمارات العربية مهما كانت الظروف و مهما قيل ان الإمارات لا تدعم توجهات أبناء الجنوب او ما شابه ذلك فعلينا الوقوف معها و بجانبها فهناك
منذ 9 دقائق
الدكتوارة في الجراحة العامة للباحث علي السقاف من جامعة القاهرة
  نال الطبيب علي مهدي الهدار السقاف درجة الدكتوراة في الجراحة العامة من كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية على رسالته الموسومة " تقييم للعقبات والقيود في استخدام جراحة الثدي التحفظية باعتبارها العلاج الجراحي الاساسي لسرطان الثدي المبكر .   وتمت
منذ 14 دقيقه
الحل للكارثة اليمنية ... تنفيذ عملية انتحارية !!
  من روائع "القصائد الشعرية" للشاعر والأديب العراقي أحمد مطر     تحت عنوان "لوكنت رئيساً يمنياً"   لو كنت رئيساً يمنياً .. ساقيم عشاءً فاخر في بيتي في رأس التل العلويه.. وساجلب قاتاً وحشيشاً... وسأدعو كل النخب اليمنيه ,, وزراء الدولة قادة احزاب تجار الدين ابطال
منذ 21 دقيقه
لماذا لا تصدرون فتوى تحرم العمليات الانتحارية ضد شعب الجنوب
  إلى أتباع حزب الإصلاح الجنوبيين    ● هل تساءلتم لماذا الناس تطعن في وطنيتكم في الجنوب !؟   ● هل هو بسبب الفكر الذي تحملونه أم بسبب التبعية العمياء التي تنفذونها !؟   ● فإن كان بسبب الفكر فالحلول معروفة وان كان بسبب الاتباع فلماذا تخسرون قومكم ووطنكم من أجل
الرئيسية اخبار المحافظات على المقاومة الجنوبية التمسك بالتحالف العربي ولـ الإمارات دور خاص
اخبار المحافظات

على المقاومة الجنوبية التمسك بالتحالف العربي ولـ الإمارات دور خاص

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 19 فبراير 2017 09:51 صباحاً

 

نصيحتي اولاً: للمقاومة الجنوبية من المهرة الى باب المندب عليها ان تتمسك بالتحالف العربي و أن تكون معه في خندق واحد و على رأسها  الأمارات العربية مهما كانت الظروف و مهما قيل ان الإمارات لا تدعم توجهات أبناء الجنوب او ما شابه ذلك فعلينا الوقوف معها و بجانبها فهناك الكثيرون الذين يتمنون ان يحلو محلكم و لو كعبيد أو في احسن الأحوال كمرتزقة. فقد علمتنا التجارب بأن الذي ليس لديه سند ما من دولة إقليمية او دولية سيبقى وحيداً و محاصراً الى ان يتم القضاء عليك من قبل الأعداء المتربصين به و هم كثر في مثل حالتنا هذه.

 

ثانياً:على الإمارات العربية ان تساهم في مساعدة الجنوبيين في تجاوز هذه المحنة و ذلك بتقريب وجهات نظر المختلفين منهم و إيحاد قاسم مشتركاً لهم و لو بحده الأدنى و إبعاد الفاسدين الحكوميين من المشهد السياسي كلياً و إحلال كوادر متعلمة و مجربة محلهم دون محسوبية في الانتقاء في نفس الوقت الذي تباشر فيها  تحسين و رفع مستوى الخدمات بمختلف المجالات لتوفير ملتزمات المعيشة الكريمة للشعب  في جميع المناطق المحررة  حتى  يساهم ذلك في تهدئة النفوس من هذا الهيجان و التوتر المصاحب للشارع ألذي عانى طويلاً من حصار غاشم و مجحف في حقه و التي ربما قد يقود الى صدامات مسلحة لا سمح الله نحن في غنى عنها و نكون في هذه الحالة نحن و انتم الخاسر الأكبر منها.

 

ثالثاً: على المقاومة و ألإمارات محاربة حزب الإصلاح التكفيري دون هوادة او مهادنة و خاصة انه أصيب  بنوع من الهستيريا و التشنج مؤخراً بعد أن بدأ يلفظ أنفاسة الأخيرة كتنظيم أممي نتيجة للمتغيرات الدولية و الإقليمية التي رافقت مجئ ترامب الى البيت الأبيض و التي لم تصب في مصلحته في المحصلة النهائية و كذلك  بعد الضربات المميتة التي تلقاها بعيد الثورات التي سرقها من شباب الثورات في كل من مصر و تونس و اليمن و ليبيا و كونه أيضاً العدو الأول و المعيق لتطور المنطقة برمتها لإن هذا الحزب لم يؤمن في يوم من الأيام بالمساواة و العدالة في تاريخه السياسي لهذا فهو لا يجيد غير حبك المؤامرات او تغدية الصراعات البينة حتى يستطيع العيش و الاستمرار في كنفها. و أيضاً لا يحمل اي فكر او تصور لمشروع  نهضوي للدولة الحديثة إضافة انه الجناح السياسي و الحامل الفكري للقاعدة و الدو اعش في كل الوطن العربي.

 

حسين جعفر السقاف

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة