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الدكتوارة في الجراحة العامة للباحث علي السقاف من جامعة القاهرة

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شبوه برس - خاص - القاهرة - بسام القاضي
الأحد 19 فبراير 2017 09:47 صباحاً

 

نال الطبيب علي مهدي الهدار السقاف درجة الدكتوراة في الجراحة العامة من كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية على رسالته الموسومة " تقييم للعقبات والقيود في استخدام جراحة الثدي التحفظية باعتبارها العلاج الجراحي الاساسي لسرطان الثدي المبكر .

 

وتمت مناقشة الرسالة العلمية في قاعة المؤتمرات كلية طب القصر العيني تحت اشراف أ.د. سيد احمد مرعي استاذ جراحة عامة كلية الطب ، جامعة الفاهرة ، أ.د. منى احمد ابوالعينيين أستاذ علاج الاورام ، كلية الطب ، جامعة القاهرة ، أ.د . رشا محمد كمال أستاد الاشعة ، كلية الطب ، جامعة القاهرة ، د . رشا احمد خيري مدرس علم الاورام ، كلية الطب ، جامعه القاهرة.

 

فيما تكونت لجنة مناقشة الرسالة من  الاساتذة : أ .د. سيد احمد مرعي أستاذ الجراحة العامة ، كلية الطب ، جامعة القاهرة " عن المشرفين" ، أ.د . احمد محمود عبد العزيز أستاد علم الأمراض  ، كلية الطب ، جامعة القاهرة  " ممتحن داخلي" ،أ.د .عبدالوهاب محمد عزت أستاذ الجراحة العامة ،كلية الطب ، رئيس جامعة عين شمس  "ممتحن خارجي " .

 

حضر مناقشة الدكتوراه السفير رياض العكبري مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية  والاستاذ محمد الشدادي نائب رئيس النواب اليمني وزملاء الباحث السقاف واهله ومحبيه وعدد من النشطاء الجنوبيين  .

 

 

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