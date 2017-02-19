الدكتوارة في الجراحة العامة للباحث علي السقاف من جامعة القاهرة

نال الطبيب علي مهدي الهدار السقاف درجة الدكتوراة في الجراحة العامة من كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية على رسالته الموسومة " تقييم للعقبات والقيود في استخدام جراحة الثدي التحفظية باعتبارها العلاج الجراحي الاساسي لسرطان الثدي المبكر .

وتمت مناقشة الرسالة العلمية في قاعة المؤتمرات كلية طب القصر العيني تحت اشراف أ.د. سيد احمد مرعي استاذ جراحة عامة كلية الطب ، جامعة الفاهرة ، أ.د. منى احمد ابوالعينيين أستاذ علاج الاورام ، كلية الطب ، جامعة القاهرة ، أ.د . رشا محمد كمال أستاد الاشعة ، كلية الطب ، جامعة القاهرة ، د . رشا احمد خيري مدرس علم الاورام ، كلية الطب ، جامعه القاهرة.

فيما تكونت لجنة مناقشة الرسالة من الاساتذة : أ .د. سيد احمد مرعي أستاذ الجراحة العامة ، كلية الطب ، جامعة القاهرة " عن المشرفين" ، أ.د . احمد محمود عبد العزيز أستاد علم الأمراض ، كلية الطب ، جامعة القاهرة " ممتحن داخلي" ،أ.د .عبدالوهاب محمد عزت أستاذ الجراحة العامة ،كلية الطب ، رئيس جامعة عين شمس "ممتحن خارجي " .

حضر مناقشة الدكتوراه السفير رياض العكبري مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية والاستاذ محمد الشدادي نائب رئيس النواب اليمني وزملاء الباحث السقاف واهله ومحبيه وعدد من النشطاء الجنوبيين .

اتبعنا على فيسبوك