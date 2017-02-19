على المقاومة الجنوبية التمسك بالتحالف العربي ولـ الإمارات دور خاص نصيحتي اولاً: للمقاومة الجنوبية من المهرة الى باب المندب عليها ان تتمسك بالتحالف العربي و أن تكون معه في خندق واحد و على رأسها الأمارات العربية مهما كانت الظروف و مهما قيل ان الإمارات لا تدعم توجهات أبناء الجنوب او ما شابه ذلك فعلينا الوقوف معها و بجانبها فهناك

الدكتوارة في الجراحة العامة للباحث علي السقاف من جامعة القاهرة نال الطبيب علي مهدي الهدار السقاف درجة الدكتوراة في الجراحة العامة من كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية على رسالته الموسومة " تقييم للعقبات والقيود في استخدام جراحة الثدي التحفظية باعتبارها العلاج الجراحي الاساسي لسرطان الثدي المبكر . وتمت

الحل للكارثة اليمنية ... تنفيذ عملية انتحارية !! من روائع "القصائد الشعرية" للشاعر والأديب العراقي أحمد مطر تحت عنوان "لوكنت رئيساً يمنياً" لو كنت رئيساً يمنياً .. ساقيم عشاءً فاخر في بيتي في رأس التل العلويه.. وساجلب قاتاً وحشيشاً... وسأدعو كل النخب اليمنيه ,, وزراء الدولة قادة احزاب تجار الدين ابطال

لماذا لا تصدرون فتوى تحرم العمليات الانتحارية ضد شعب الجنوب إلى أتباع حزب الإصلاح الجنوبيين ● هل تساءلتم لماذا الناس تطعن في وطنيتكم في الجنوب !؟ ● هل هو بسبب الفكر الذي تحملونه أم بسبب التبعية العمياء التي تنفذونها !؟ ● فإن كان بسبب الفكر فالحلول معروفة وان كان بسبب الاتباع فلماذا تخسرون قومكم ووطنكم من أجل