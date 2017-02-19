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اخبار المحافظات

الحل للكارثة اليمنية ... تنفيذ عملية انتحارية !!

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كاريكاتير
شبوه برس - خاص - اليمن
الأحد 19 فبراير 2017 09:43 صباحاً

 

من روائع "القصائد الشعرية" للشاعر والأديب العراقي أحمد مطر     تحت عنوان "لوكنت رئيساً يمنياً"

 

لو كنت رئيساً يمنياً ..

ساقيم عشاءً فاخر في بيتي

في رأس التل العلويه..

وساجلب قاتاً

وحشيشاً...

وسأدعو كل النخب اليمنيه ,,

وزراء الدولة

قادة احزاب

تجار الدين

ابطال الحرب الاهلية

كل الماضي والحاضر

وبقايا الخرد الابدية

لن انسى أن احضر ايضاً

زعماء القبل البدوية

سنُغني ونُخزن

وسنلعب برعاً حيمياً

وسنأخذ صورا للذكرى

لاتخلو من صور هزلية

سأذكرهم بالماضي

والخوف المصنوع بايديهم ..

فقراً ,وحروباً,ودماراً

وعيونُ حمر وحشية

وفجأه ..........

اقرأ فاتحة القرآن

ايات الجنه

وقصار السور المكية

اتوجه للقبله

واكبر اربع تكبيرات جهريه

وافجر نفسي فيهم

ونموت جميعاً ...

لايبقى احدُ فيهم

كي تحيا الامه اليمنية ...

 

                  احمد مطر

 

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