لماذا لا تصدرون فتوى تحرم العمليات الانتحارية ضد شعب الجنوب
إلى أتباع حزب الإصلاح الجنوبيين
● هل تساءلتم لماذا الناس تطعن في وطنيتكم في الجنوب !؟
● هل هو بسبب الفكر الذي تحملونه أم بسبب التبعية العمياء التي تنفذونها !؟
● فإن كان بسبب الفكر فالحلول معروفة وان كان بسبب الاتباع فلماذا تخسرون قومكم ووطنكم من أجل الاتباع والخضوع للآخرين !؟
● إن كنتم حريصون على الفكر الذي تحملونه هل من مصلحتكم كسب الناس ونشر الفكر بعيدا عن صنعاء وعصابتها أم العكس !؟
● هل يعقل أن تضحون بشعب وفكر تحملونه مقابل أن لا تخسروا إتباع القوى الفاسدة في صنعاء !؟
● لماذا تمشون بنفس الطريق الضالة التي أتبعتها قيادة حزبكم في صنعاء حتى رفضهم أهلهم وطردهم من غرف نومهم !؟
● أمر محير هل تريدون نشر افكاركم الايدلوجية أم تريدون إخضاع الناس لقوى شرانية !؟
● لماذا تصرون على عداء شعب الجنوبي وتنفذون أجندات العدو وانتم جزء من هذا الشعب !؟
● لم تتركوا شيء جميل إلا وتعادونه الحراك الثوري و المقاومة الجنوبية و الحزام الأمني والنخبة الحضرمية و السلفيين .
● الجنوبيون الأحرار اقتنعوا على أن الجنوب القادم لكل الجنوبيين لا إقصاء ولا تهميش ولا تهجير فلماذا تصرون على أن تهجروا أنفسكم !؟
● لماذا لا تصدرون فتوى تحرم العمليات الانتحارية التي تفتك بأبناء شعبكم !؟
● لماذا لا تكونوا جزء من الثورة والمقاومة الجنوبية حتى تحافظون على استمرار نشر فكركم أن كان لديكم أفكار غير إرهابية ولا هدامة !؟
● لماذا جعلتوا من أنفسكم رأس حربة بيد المجرمين وشيوخ القبائل الفاسدين وعصابات الإجرام لمهاجمة أبناء شعبكم .
● إذا كان لديكم فكر وطريقة فماهي المشكلة أن يبقى اليمن دولة أو دولتين أو ثلاث .
● هل تعلمون ان مساحة سبع دول دول أوربية مجتمعة أصغر من مساحة اليمن !؟
● هل تعلمون ان الوحدة تكامل ومصالح وليست سرقة ونهب وقتل واضطهاد وقوة !؟
● لماذا تسكتون عندما ينشر زملائكم الإشاعات المغرضة والفتن التي تهدد السلم الاجتماعي في الجنوب !؟
● لماذا تأججون أبسط مشكلة في الجنوب وتتغاضون وتبررون عن أكبر المنكرات في الشمال والشواهد على ذلك كثيرة في صفحاتكم ومواقعكم !؟
● هل عدائكم لشعب الجنوب والقوى الوطنية فيه يعمق الوحدة ويوثق الروابط !؟
وضاح بن عطية