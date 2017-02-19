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الأحد 19 فبراير 2017 09:36 صباحاً

لماذا لا تصدرون فتوى تحرم العمليات الانتحارية ضد شعب الجنوب

وضاح بن عطية
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إلى أتباع حزب الإصلاح الجنوبيين

 

 ● هل تساءلتم لماذا الناس تطعن في وطنيتكم في الجنوب !؟

 

● هل هو بسبب الفكر الذي تحملونه أم بسبب التبعية العمياء التي تنفذونها !؟

 

● فإن كان بسبب الفكر فالحلول معروفة وان كان بسبب الاتباع فلماذا تخسرون قومكم ووطنكم من أجل الاتباع والخضوع للآخرين !؟

 

● إن كنتم حريصون على الفكر الذي تحملونه هل من مصلحتكم كسب الناس ونشر الفكر بعيدا عن صنعاء وعصابتها أم العكس !؟

 

● هل يعقل أن تضحون بشعب وفكر تحملونه مقابل أن لا تخسروا إتباع القوى الفاسدة في صنعاء !؟

 

● لماذا تمشون بنفس الطريق الضالة التي أتبعتها قيادة حزبكم في صنعاء  حتى رفضهم أهلهم وطردهم من غرف نومهم !؟

 

● أمر محير هل تريدون نشر افكاركم الايدلوجية أم تريدون إخضاع الناس لقوى شرانية !؟

 

● لماذا تصرون على عداء شعب الجنوبي وتنفذون أجندات العدو وانتم جزء من هذا الشعب !؟

 

● لم تتركوا شيء جميل إلا وتعادونه الحراك الثوري و المقاومة الجنوبية و الحزام الأمني والنخبة الحضرمية و السلفيين   .

 

● الجنوبيون الأحرار اقتنعوا على أن الجنوب القادم لكل الجنوبيين لا إقصاء ولا تهميش ولا تهجير فلماذا تصرون على أن تهجروا أنفسكم !؟

 

● لماذا لا تصدرون فتوى تحرم العمليات الانتحارية التي تفتك بأبناء شعبكم !؟

 

● لماذا لا تكونوا جزء من الثورة والمقاومة الجنوبية حتى تحافظون على استمرار نشر فكركم أن كان لديكم أفكار غير إرهابية ولا هدامة !؟

 

● لماذا جعلتوا من أنفسكم رأس حربة بيد المجرمين وشيوخ القبائل الفاسدين وعصابات الإجرام لمهاجمة أبناء شعبكم .

 

● إذا كان لديكم فكر وطريقة فماهي المشكلة أن يبقى اليمن دولة أو دولتين أو ثلاث .

 

 ● هل تعلمون ان مساحة سبع دول  دول أوربية مجتمعة أصغر من مساحة اليمن !؟

 

● هل تعلمون ان الوحدة تكامل ومصالح وليست سرقة ونهب وقتل واضطهاد وقوة !؟

 

● لماذا تسكتون عندما ينشر زملائكم الإشاعات المغرضة والفتن التي تهدد السلم الاجتماعي في الجنوب !؟

 

● لماذا تأججون أبسط مشكلة في الجنوب وتتغاضون وتبررون عن أكبر المنكرات في الشمال والشواهد على ذلك كثيرة في صفحاتكم ومواقعكم !؟

 

● هل عدائكم لشعب الجنوب والقوى الوطنية فيه يعمق الوحدة ويوثق الروابط !؟

 

وضاح بن عطية

 

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