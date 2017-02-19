بعث لهم إشارات بضرورة إفشال الاستقلال : هل كلف (صالح) الإصلاح باحتلال الجنوب؟

شن الرئيس اليمني المعزول علي عبدالله صالح، هجوما على القيادات العسكرية الشمالية، واتهمها بالتغاضي عن مشروع استقلال الجنوب، وترك الجنوبيين يقيمون دولتهم، في أعقاب قيام قوات عسكرية موالية للجنرال علي الأحمر بتنفيذ انقلاب في عدن الأحد الماضي.

وطالب صالح حزب الإصلاح، بمنع حصول استقلال الجنوب، وبرر لهم شن حرب على الجنوب وإعادة احتلاله وافشال ما قال انها مساعي الانفصال التي يقوم بها الجنوبيون.

وبعث صالح في بيان مطول نشرته صفحته الرسمية على فيس بوك، حملت إشارات إلى جماعة علي محسن الأحمر بالعمل على افشال استقلال الجنوب، كما فعل في حرب صيف 1994م، حينما شن حربا عدوانية على الجنوب انتهت باحتلال الجنوب ونهب مقدرات الدولة وتشريد أهلها.

وحملت رسالة صالح للإصلاح توجيها صارما، واتهمهم بمساعدة الجنوبيين في الاستقلال، وهي رسالة جاءت في أعقاب محاولة انقلاب قامت بها ميليشيات موالية للإصلاح في عدن الاحد الماضي أفشلها تدخل الرئيس هادي، الأمر الذي فسر على انها عملية تبرير وتكليف للإصلاح بالقيام بدور في الجنوب، مناهض للجنوبيين".

وحذر صالح القيادات الشمالية الموالية للشرعية بأنها " لن يكون لهم أي مكان بعد أن يحقق الانفصاليون هدفهم بإقامة دولتهم الانفصالية والتي سبق وأن أفشلناها في عام أربعة وتسعين وتسعمائة وألف، برغم الدعم السعودي والخليجي الهائل آنذاك".

وقال "إن القيادات العسكرية الشمالية لن يكون لهم أي دور في الدولة الانفصالية التي يخطط لها من اسماهم بأعداء اليمن".

وقال "لا يمكن أن يكون لهم أي قبول في تلك الدولة مهما تفانوا في تقديم خدماتهم الدنيئة للانفصاليين وأسيادهم، لأنهم لن يتعاملوا معهم سوى كونهم عملاء وخونة لوطنهم وشعبهم، وغير جديرين بالثقة، ولا أمان لهم في نظرهم، وعندهم حق في ذلك".

وتفسر تصريحات المعزول صالح بأنها عملية تبرير للجنرال علي محسن الأحمر بإعادة تموضع قوات شمالية في الجنوب، الأمر الذي قد يرفضه الجنوبيون وقد يؤدي الى اقتتال.

وتأتي هذه التبريرات في اعقاب ارسال الأحمر لقوات عسكرية من صعدة ومأرب وتعز إلى عدن وتموضعها في معسكرات في الضواحي الشمالية لعدن.

*- اليوم الثامن

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