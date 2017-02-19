شركة النفط بحضرموت تبرم صفقة لإستيراد كميات كبيرة من المُشتقات النفطية

أبرمت شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت اليوم اتفاقية جديدة مع شركة حضرموت للطاقة بعد فوزها في المُناقصة التي كانت قد أعلنتها الشركة مؤخراً لتوريد كميات كبيرة من المُشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلي خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة.

حيث قام كلاً من الدكتور محمد عبدالله بامقاء، مدير عام شركة النفط بالمحافظة والسيد عبدالله محمد البسيري المدير التنفيذي لشركة حضرموت للطاقة بالتوقيع على الاتفاقية القاضية بتوريد (200) ألف طن من مادتي الديزل، و(100) ألف طن من البنزين (البترول) بالإضافة لــ (30) ألف طن من مادة المازوت.

وقال مدير عام الشركة الدكتو محمد بامقاء، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء بعد الإعلان عن فوز شركة حضرموت للطاقة بالمُناقصة التي كانت لجنة المناقصات بالشركة قد أنزلتها رسمياً عبر مختلف وسائل الإعلام بتاريخ 19/1/2017م، وهي المناقصة التي تنافست عليها (6) شركات تجارية وإستثمارية. مُشيراً إلى أن كميات الوقود المُعلنة ستكون كافية لتغطية احتياجات السوق المحلي بالمحافظة والوكلاء التابعين لها في محافظة شبوة للفصل القادم.

وأضاف قائلاً " إنه ووفقاً للإتفاقية المُبرمة بين الطرفين، سيكون شراء هذه الكميات بسعر التكلفة بالنسبة للسوق المحلي يُضاف إليها أجور الشحن والنقل". موضحا أن كميات مادة المازوت والمُقدرة بـ (30) ألف طن ستكون مُخصصة لتغطية احتياجات تشغيل كهرباء الساحل. وبحسب الرجل الأول في شركة النفط بحضرموت فإن أولى شحنات هذه الإتفاقية وتُقدر بنحو 20 ألف طن ستصل إلى ميناء المكلا خلال 12 يوماً من توقيع الاتفاقية. مؤكداً في سياق حديثه أن مخزون الشركة من المُشتقات النفطية بالإضافة إلى ما تحمله عدد من السفن التي ستصل للميناء خلال الأيام القليلة القادمة، سيكون كافياً لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود حتى وصول أولى شحنات الاتفاقية الجديدة.

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