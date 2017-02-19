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الأحد 19 فبراير 2017 09:25 صباحاً

الاصلاح العدو المنقذ للمخلوع صالح في اليمن.!!

محمد مثنى عبيد الشعيبي
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الى حزب التجمع اليمني للاصلاح ومن يقع على شاكلتهم في اليمن ما اريد معرفته فقط هو لماذا وقت تلاحظوا بأن المخلوع وصل الى نقطة النهاية تسارعوا لتخدير الشعب بشعاراتكم الرنانه النضال السلمي والتعايش ومدري ايش والجار ياحريث..؟؟

 

الطريقة والهروب من الواقع هي هي نفسها التي انتهجتموها في عام 2011م فبدلا من محاكمة المخلوع ومصادرة امواله الطائلة التي نهبها هو وحاشيته من خيرات الشعب سارعتم حينها وبنفس الشعارات التخديرية النضال السلمي والتعايش لتمنحوه انذاك حصانة مطلقة على حساب احرار اليمن الذين افترشوا الساحات وقدموا ارواحهم في سبيل التحرر من العبودية والظلم الذي مورس ضدهم طوال 33 عام .. وبالاخر يجي لك من يسمون انفسهم احزاب معارضه بدلا من ان ينصروا الشعب ويساندوه ذهبوا بعكس الاتجاه وهو انقاذ المخلوع صالح وزبانيته مصادرين بذلك كل التضحيات التي قدمها البسطاء من ابناء الشعب اليمني .. وها انتم اليوم يا ذيول المؤتمر الشعبي العام تسرقون احلام الشعب مرة اخرى بكل قبح وازدراء ... افلا تخجلون قليلآ..؟؟

 

كل ماجرى في السنوات السابقة ومايجري التعامل به اليوم من قبل اصلاحيو اليمن يظهر جليآ مدى التماسك والترابط والعلاقات المشتركة بين المؤتمر والاصلاح وكيف استطاع علي عبدالله صالح ان يوهم الشعب المسكين بوجود احزاب معارضه جاعلآ من حزب الاصلاح على واجهة تلك الاحزاب مانحآ اياه كل سبل التوغل في مفاصل الدولة والوصول الى عدد كبير من عامة الشعب وضمهم في كنفه تحت يافطة واكذوبة ان الاصلاح هو المنقذ الذي يخلصهم من الاستبداد بينما الحقيقة الدامغة تقول عكس ذلك تمامآ كيف لا وقد لعب الاصلاح وقادتة دور المنقذ للمخلوع ابان ثورة التغيير في اليمن وهاهو اليوم يحاول جاهدآ ايقاف عمليات عاصفة الحزم التي تبنتها دول التحالف العربي..!! ناهيك عن استحواذهم على النصيب الاكبر من الدعم العسكري والغذائي والمالي في وقت لم يقدموا  اي انتصار يذكر او ان يحققوا تقدم على الواقع بل ومنذ سنتين لانطلاق عاصفة الحزم حتى يومنا هذا مازال قادة ماتسمى مقاومة علي محسن والمقدشي يحققون انتصارات بالونيه "وهمية" لاتمت للواقع بصله جاعلين من اكذوبة الحرب والمقاومة في اليمن الشمالي مجرد اداة لابتزاز دول التحالف العربي لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي والحصول على اكبر قدر ممكن من الدعم بكافة انواعه ولا يستبعد ان مايوصلهم من دعم يتقاسموه نصفين بينهم وبين المخلوع والحوثي على اراضي اليمن..!!

 

متى يستوعب اشقائنا في الخليج الدرس ويراجعوا حساباتهم فيما يجري من مسرحيات هزلية تقوم بها ماتسمى قوات الحوشرعية..؟ فمن اعدم الثلايا والزبيري لايمكن لهم اليوم ان يتغنوا بحرية الشعب والذود لكرامته انتهاء..

 

 

 

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