الامارات تدرب قوة من أبناء ‘‘المخا‘‘ لفرض الأمن في المدينة

تغادر قوة كبيرة من أبناء مديرية المخا بتعز، خلال أيام إلى اريتريا، لتلقي تدريبات أمنية وعسكرية على يد ضباط إماراتيين.

وقالت الانباء من المخا ان قوات كبيرة من أبناء المنطقة، تستعد للالتحاق بدورة عسكرية مكثفة والعودة كقوة أمنية وعسكرية لحماية المدينة ومنشأتها.

وحررت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية منذ أسبوع مدينة المخا الواقعة على البحر الاحمر ومينائها الاستراتيجي بالكامل، والذي كانت تستخدمه مليشيات الحوثي وصالح لتهريب الاسلاحة والأموال الإيرانية .

اتبعنا على فيسبوك