احباط عملية تفجير مستشفى في المكلا

أعلنت الاجهزة الأمنية في محافظة حضرموت احباط عملية تفجير مستشفى في مدينة المكلا اليوم السبت .

وذكر بيان صادر عن أمن المكلا إن خبراء متفجرات عطلوا 4 عبوات ناسفة، كانت مزروعة خلف مستشفى الريان في مدينة المكلا .

وأوضح "اكتشفت الأجهزة الأمنية اليوم بتمام الساعة الثانية ظهرا، أربع عبوات ناسفة خلف مستشفى الريان بالمكلا، وعلى ضوء ذلك تم تأمين المكان وإغلاقه من قبل دوريات الأمن".

وتابع "تم إستدعاء خبراء إبطال العبوات الناسفة وتفكيكها بالتعاون من قبل قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وتم السيطرة على الموقف".

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