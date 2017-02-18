قوات النخبة محور الضبة تعثر على كمية كبيرة من الألغام المضادة للدروع في مدينة الشحر (ملف صور)

تمكنت قوات النخبة محور الضبة صباح يوم السبت 18 فبراير 2017 م من ضبط كمية كبيرة من الألغام المضادة للدروع مدفونة في مزرعة خلف جبل ضبضب المطل على مدينة الشحر .

وأكدت قيادة قوات التدخل السريع انها تمكنت من العثور على هذه الكميات من السلاح والتي قدرت بمئات الألغام المضادة للدروع بعد قيام فريق عمل بعمليات التحري والرصد والمتابعة لأوكار ومخابئ هذه الجماعات ، التي باتت جميع تحركاتهم مرصودة ومتابعة وان قوات النخبة لهم بالمرصاد .

وشكرت قيادة محور الضبة تعاون قوات التحالف وقيادة المنطقة لإسنادهم ومتابعتهم لأعمال قيادة محور الضبة في الكشف عن مخابئ وأوكار تلك الجماعات .

وناشدت القيادة المواطنين بالتعاون والإبلاغ على أي مواقع يشتبه تواجد سلاح فيها وذلك لما فيه المصلحة العامة ، وتمكنت نفس القوة قبل شهر من العثور على كميات من الأسلحة في أحد المحال بالمنطقة الصناعية شمال مدينة الشحر .

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