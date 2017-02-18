مركز سلمان للإغاثة يقدم 12 مليون مصل لأطفال اليمن

تغادر قوة كبيرة من أبناء مديرية المخا بتعز، خلال أيام إلى اريتريا، لتلقي تدريبات أمنية وعسكرية على يد ضباط إماراتيين.
وقالت الانباء من المخا ان قوات كبيرة من أبناء المنطقة، تستعد للالتحاق بدورة عسكرية مكثفة والعودة كقوة أمنية وعسكرية لحماية المدينة ومنشأتها.
وحررت
بعد تحرير العاصمة عدن وظهور قوى جديدة في المشهد، وتواجد الامارات ودعمها لهذا القوى، هذا الامر بحد ذاته شكل قلق كبير لحزب الإصلاح، في ظل تواجد نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح وتوافقه الكامل مع الامارات والسلطة المحلية بعدن .
شعر وقتها الإصلاح ومعه النافذين
تعارف الناس على أنَّ السلفيين زاهدون بالسلطة ، وأنَّهم سخَّروا أنفسهم للدعوة ونشر تعاليم الإسلام ، وأمتلأت المكتبات الورقية والألكترونية بأطروحاتهم . . . حتى صدقهم الناس . لكن الحقيقة كانت عكس ذلك إلَّا القِّلة القليلة منهم صدقوا في قولهم وابتعدوا عن السلطة.. أمَّا
أكد خبراء سياسيون ومسؤولون حكوميون يمنيون، أن الأحداث التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومنها الأزمات المفتعلة في الكهرباء والاتصالات والمياه، هي وسائل تقوم بها قوى حزبية تخدم الانقلاب وتعرقل جهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع في المدن الجنوبية المحررة،
أعلنت الاجهزة الأمنية في محافظة حضرموت احباط عملية تفجير مستشفى في مدينة المكلا اليوم السبت .
وذكر بيان صادر عن أمن المكلا إن خبراء متفجرات عطلوا 4 عبوات ناسفة، كانت مزروعة خلف مستشفى الريان في مدينة المكلا .
وأوضح "اكتشفت الأجهزة الأمنية اليوم بتمام الساعة
قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدمات صحية وإصحاح بيئي في العديد من المحافظات اليمنية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والمعدات الطبية الأساسية و12 مليون مصل من اللقاحات والتحصينات الضرورية لأطفال اليمن.