مركز سلمان للإغاثة يقدم 12 مليون مصل لأطفال اليمن

الامارات تدرب قوة من أبناء ‘‘المخا‘‘ لفرض الأمن في المدينة تغادر قوة كبيرة من أبناء مديرية المخا بتعز، خلال أيام إلى اريتريا، لتلقي تدريبات أمنية وعسكرية على يد ضباط إماراتيين. وقالت الانباء من المخا ان قوات كبيرة من أبناء المنطقة، تستعد للالتحاق بدورة عسكرية مكثفة والعودة كقوة أمنية وعسكرية لحماية المدينة ومنشأتها. وحررت

كيف صنع حزب الإصلاح الأزمات في عدن ؟ بعد تحرير العاصمة عدن وظهور قوى جديدة في المشهد، وتواجد الامارات ودعمها لهذا القوى، هذا الامر بحد ذاته شكل قلق كبير لحزب الإصلاح، في ظل تواجد نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح وتوافقه الكامل مع الامارات والسلطة المحلية بعدن . شعر وقتها الإصلاح ومعه النافذين

السلفيون ليسوا الدين الإسلامي!! تعارف الناس على أنَّ السلفيين زاهدون بالسلطة ، وأنَّهم سخَّروا أنفسهم للدعوة ونشر تعاليم الإسلام ، وأمتلأت المكتبات الورقية والألكترونية بأطروحاتهم . . . حتى صدقهم الناس . لكن الحقيقة كانت عكس ذلك إلَّا القِّلة القليلة منهم صدقوا في قولهم وابتعدوا عن السلطة.. أمَّا

الإخوان المسلمين في اليمن يعرقلون استعادة الحديدة أكد خبراء سياسيون ومسؤولون حكوميون يمنيون، أن الأحداث التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومنها الأزمات المفتعلة في الكهرباء والاتصالات والمياه، هي وسائل تقوم بها قوى حزبية تخدم الانقلاب وتعرقل جهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع في المدن الجنوبية المحررة،