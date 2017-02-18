ما تجاهلته حكومة ‘‘بن دغر‘‘ من بذل وعطاء إماراتي في المخا تفضحه الأرقام والصور

من ‘‘سخام‘‘ حزب الاصلاح اليمني الكثيف سودت حكومة ‘‘بن دغر‘‘ سواد وجهها الكالح وصدَّرته في بيان هام وعاجل أشغلته به وسائل الاعلام يوم أمس الجمعة ، وتناولت فيه سير المعارك في الساحل الغربي، وعملية اغاثة المواطنين في المناطق المحررة جنوب تهامة في باب المندب وميناء ومدينة المخا.

الحكومة في بيانها تجاهلت بشكل كامل دور دولة الامارات العربية ودماء أبنائها المختلطة ودماء المقاومة الجنوبية التي خضبت ذرَّات رمال تهامة الجنوبية .

تجاهل حكومة ‘‘بن غدر‘‘ طال أيضا هيئة الهلال الاحمر الاماراتي التي سيرَّت خلال الايام اللآحقة للتحرير اكثر من 30 قافلة اغاثة، بالاضافة الى سيارات اسعاف، وفريق طبي متكامل الى مستشفى المدينة التي اعادت تشغيله، وقيامها بارسال فريق فني للاطلاع على احتياجات المدينة من خدمات ولا سيما الكهرباء والماء ووعد بحل عاجل لمشاكل شبكة الكهرباء والماء ، كأول منظمة انسانية تصل الى المناطق المحررة على الساحل .

بيان الحكومة وبحسب مراقبين يأتي لخدمة اجندة سياسية خبيثة باتت تطغى على تصرفات الحكومة في الفترة الاخيرة وسيطرة احزاب سياسية يمنية عليها تفصح دون مواراة لسوءة عوراتها سيطرة حركة الاخوان المسلمين اليمنية على كل مفاصل القرار اليمني في مستوياته العليا والسفلى والهيمنة الكاملة على وسائل الاعلام وتسخيرها لخدمة حركة الاخوان المسملين العالمية وفرعها اليمني وتسخيرها في حروبهم تجاه بعض الدول العربية وفي طليعتها دولة الامارات العربية المتحدة .

*- المحرر السياسي لـ شبوه برس -

صور من انشطة الهلال الاحمر الاماراتي في المخا

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