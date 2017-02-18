المخلوع عفاش : الجنوبيون سينفصلون ودولة الجنوب قادمة

قال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح عفاش ان الجنوبيين سيتمكنون هذه المرة من تحقيق استقلال بلادهم عن الشمال مؤكدا انه تمكن في 1994 من افشال محاولة انفصال الجنوب لكن هذه المرة سيتمكن الجنوبيون من اقامة دولتهم.

ولأول مرة في تاريخه يعترف المخلوع بان الجنوبيين باتوا على مقربة من اعلان دولتهم المستقلة لكنه اتهم قيادات من الشمال بأنها تسعى لمعاونة الجنوبيين في تحقيق هدفهم هذا .

وكان صالح يتحدث بمقال مطول نشره على صفحته بالفيس بوك

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