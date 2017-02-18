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قرقاش يرد على صحفي بريطاني : الدفاع عن الاخوان ماهو الا صدى لحملات مزقت عالمنا العربي

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شبوه برس - متابعات - ابوظبي
السبت 18 فبراير 2017 01:42 مساءً

 

قرقاش يرد على مهاجمة هيرست لقيادات السعودية ومصر والإمارات: صدى حملات مزقت عالمنا العربي

رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على الصحفي البريطاني، ديفيد هيرست الذي نشر مقال بعنوان "الحرب المقدسة" على موقع ميدل ايست آي، هاجم فيه قيادات السعودية ومصر والإمارات وموقفهم من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال قرقاش في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "دفاع ديفيد هيرست في الميدل إيست أي عن الإخوان المسلمين وهجومه على قيادات السعودية ومصر والإمارات صدى للحملات التي مزقت عالمنا العربي."

وأضاف: "الترويج الغربي للإخوان إبان ’الربيع‘ آثاره كارثية، ودفاع هيرست عنهم وتطاوله على قياداتنا في سياق من يدعي أن له الحق أن يشكل عالمنا على هواه."

وتابع قرقاش في تغريدة منفصلة: "يدفع المواطن العربي ثمن هوس الإخوان والمتطرفين للسلطة، ولعبت دوائر إعلامية وسياسية غربية دورا قذرا في العنف الذي نهش حياتنا واستقرارنا."

 

 

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