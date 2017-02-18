في عدن..(لعب عويلة * )..!

على اللي ما يفهم أن يفهم .. ان عدن هي حاضرة الجنوب .. وهي ((العاصمة المؤقتة)) للدولة الشرعية .. واي عبث بأمنها واستقرارها – معناته- عبث واستهتار بمشاعر ناسها .. وبالقيادة الشرعية المتواجدة فيها.. ومثل هذا العبث والاستهتار .. ينبغي ان يواجه بحزم شديد .. وبعيون حمراء .. ولآّ المسالة تصبح .. ((لعب عويلة)) .. وكأنك ((يا بو زيد ماغزيت)) .. وكأن عدن ما تحررت .. وكأن الامور تسير على ((بركة بن علوان)) .. وكأن ماشي ((رئيس شرعي)) .. ولا (حكومة شرعية)) .. ولا ((سلطة محلية)) .. ولا (جيش وطني) ولا (محافظ) .. ولا (امن) .. وما جرى في عدن (يوم الحد) اللي هب .. امر مؤسف للغاية.. وليس له مبرر.. احتكاك بين (رفاق السلاح) .. خلف قتلى وجرحى واسرى ومخطوفين .. وتدمير اليات عسكرية – عدن بحاجة لحماية امنا- واثار الفزع والرعب والخوف في نفوس الاهالي والسكان وعامة المواطنين .. وقطعت (الترقات) لساعات طويلة.. وتوقفت الحركة .. والناس مكانهم يحسوا ان الاجواء غير طبيعية والنفوس مشحونة..

فلمصلحة منوه هذا العبث بأمن عدن وامانها وسكينتها ..؟

ومن هم هاذولا (الابالسة والشياطين).. اللي كلما قعت (ضرطة) او (فسوة) .. قاموا شحنوا البنادق والاربيجيات والقنابل والمدافع ..

وهات يا (رشيخ) .. وهات يا (مقتالة) .. وما تسمع اذونك الاّ .. (قح قم) .. وونان (بوابير الاسعاف) تشل المقاتيل والمجاريح الى المستشفيات ..

والله انها جريمة لا مثلها جريمة.. ترتكب بحق عدن – هذي المدينة المسالة .. المقهورة .. المتعبة – وعيب والف عيب مليون مرة .. ما يجري فيها .. و (مشكلة المطار وكالتكس) ليست هي (الاولانية) .. ولا الثانية .. فقد سبقتها من يوم ما تم (تحرير عدن) .. كم من مقتالة واحتكاك بالسلاح داخل المطار.. وداخل الميناء.. وفي مرافق حكومية اخرى في عدن .. في المعلا .. وفي التواهي.. وفي كريتر.. وفي المنصورة .. وفي الشيخ عثمان.. وفي دار سعد والبريقة .. وغيرها.. والجرايد تكتب وتنشر كل يوم .. ولا من سميع ولا من مجيب.. والحكومة فاعلة اذن من طين واذن من عجين .. وشبعانة نوم ولا تقوم الاّ بعدما يقع الفأس في الرأس ..

طيب بالله عليكم يا خلق الله .. شوه عاد باقي معانا .. اذا كان المسألة في عدن (العاصمة المؤقتة للشرعية) .. اصبحت (لعب عويلة) ..؟ والاوضاع فيها كلها منهارة ومأساوية .. ولا مشاهرات منتظمة .. لا كرهبة كما الناس .. ولا خدمات صحية حكومية معقولة .. ولا بترول .. لا غاز .. لا ديزل.. النظافة (صفر) .. والريال اليمني (صفرين) انها الى اسفل السافلين .. والاسعار ارتفعت اضعاف مضاعفة .. والمواطن هوه الضحية (رقم واحد) ..

تبوا مني الصدق يا جماعة الخير.. هنوك اطراف وعفاريت وابالسة .. يبوا يفجروا الاوضاع في عدن بأي طريقة .. وجرها الى حرب داخلية – واذا وقعت لا سمح الله – لن تتوقف .. و با نرجع خس من الصومال .. فيا احرار الجنوب وين انتوا .. ويا قيادات الجنوب في الداخل والخارج وينكم .. شي عاد معكم ضمير .. سارعوا .. لا تتأخروا .. لفعل شيء طيب ينقذ عدن واهلها .. من هذا العبث والاستهتار بأمنها .. انزعوا الفتيل قبل فوات الاوان .. لأنه بعدين ماشي عاد بيقع يا اماه ارحميني .. شوفوا ماشي عاد وقت للتأخير .. عيب عليكم خلواّ عندكم قليل دم ..

(جرس الخطر) في عدن بدا يدق .. وقلوب الاهالي قدها ترتجف .. يا عالم.. يا (ويه) .. يا ناس .. وين حكومة الشرعية..؟ وين الوزراء..؟ وين النواب..؟ وين المدراء..؟ وين المسولين..؟ منوه مسؤول عن البلاد والعباد ..؟ منوه مسؤول عن عدن..؟ بالله عليكم قلوّلنا .. نحنا نشوف كل واحد يخبط له من جمب .. عيب عليكم يا جماعة ماشي يقع هذا الكلام .. كم معانا ((محافظين)) في عدن..؟ كم معانا (مدراء امن) في عدن..؟ وكم معانا (مقاومة)..؟ وكم (الوية) ..؟ وكم (حماية رئاسية)..؟ وكم (مسلحين)..؟ وكم (ابو فلان) ..؟ وكم (ابو علاّن)..؟ وكم (بنادير)..؟ وكم(بوابير اطقم) ..؟

كل واحد مسلح من البندق لا المدفع ناقص الطيّارة .. بالله عليكم هذا هوه كلام ..؟ قلتوا عدن (محررة) والمحررة يقع فيها مثل هذي الافعال والتصرفات الطايشة وغير المسؤولة ..؟ بالله عليكم تضحكوا على منوه..؟ خرجوا الانقلابيين (المخلوع والحوثي) .. جوّنا (انقلابيين جدد) الله يستر.. ويا شبيل قل لقبيل ..

الحياة في عدن كلها معطلّة .. والسجون ملانة (محابيس) .. والقضاء واقف .. والنيابة لا حس ولا خبر .. من قتل قتل راح على عمره.. ومن سرق سرق .. ولا تلاقي له غريم .. وكل واحد يكم نفسه بنفسه والسلاح سيد المواقف ..

هذا هوه حال عدن اليوم .. وضع مأزوم .. والاهالي بائسين ومحزونين .. وفي حال شمات الشمات .. زايد على (خمسين سنة) .. سنة تنطح سنة.. ونحنا في (شلة وحطة) .. ولا طعمنا العافية .. ولا هدا لنا بال .. ولا عرفت هذي البلاد الراحة .. كل يوم ونحن من خبر لخبر .. (من عند سردة لا عند وردة) خلاص كفاية فاض الكيل .. والناس الشرفاء النظاف اللي حرروا عدن شوفوهم جلوس في بيوتهم صامتين على السكتة .. ماشي يعجبهم الظهور ولا (الفشكرة) ولا الصور في التلفزيون ولا الجرايد .. اما (الجبرت) خاطفي نضال وتضحيات المقاومة الحقة.. هم اللي يعصدوا عدن ويبترعوا فيها الان.. وينهبوها ويسرقوها .. حان الوقت.. وان الاوان للسيطرة على الامور في عدن.. وتصحيح الاوضاع الامنية والعسكرية والادارية فيها .. قبل ما يشل السيل الجميع من داخل عدن وينذق بهم الى خارجها - دون رجعة- فعلى الجميع ان يعرفوا – ولازم يعرفوا – ان (لا وصاية على عدن) من اي طرف كان.. داخلي او خارجي – بعد ان تم دحر الانقلابين من ترابها ولا على الجنوب.. وليس هنوك مجال (للعب العويلة) في عدن بعد الان .. ومحد يفهم رطني الاّ ولد بطني..!

*- (عويله) تعني أطفال

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