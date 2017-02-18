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الإمارات تشيّع شهيدي الواجب نادر مــبارك وسليمان الظهوري

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شبوه برس - متابعات - ابوظبي
السبت 18 فبراير 2017 10:35 صباحاً

 

أدت جموع المصلين عصر أمس الجمعة صلاة الجنازة على جثماني شهيدي الواجب الشهيد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودنا البواسل المشاركين في عملية *#إعادة_الأمل* مع قوات *#التحالف_العربي* الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن وذلك إثر تعرضه لسكته قلبية ، والجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري المشارك في عملية *(إعادة الأمل).*

 

ووصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي أمس جثمانا الشهيدين الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان ، والجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري من شهداء الوطن الأبطال على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي.

 

وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة بإستقبال جثماني الشهيدين ، حيث كان في الإستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

 

ونعت *القيادة العامة للقوات المسلحة* في وقت سابق أمس الشهيدين اللذين إنتقلا إلى جوار ربهما خلال أدائهما لواجبهما الوطني في عملية *(إعادة الأمل)* ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

 

وشيع المصلون من مسجد الشهيد سيف الفلاسي بمنطقة الورقاء في "دبي" جثمان الشهيد نادر مبارك إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في مقابر "القصيص".

 

ودعا الجميع الله العليّ القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

كما أدت جموع المصلين عصر أمس في "دبا" الحصن صلاة الجنازة على جثمان الشهيد سليمان محمد سليمان الظهوري أحد جنودنا البواسل المشاركين في عملية *(إعادة الأمل)* مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن ، حيث شيع المصلون من مسجد الشيخ راشد بدبا الحصن جثمان شهيد الوطن سليمان محمد سليمان الظهوري إلى مثواه الأخير ، ووري الثرى في مقبرة دبا الحصن.

 

ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

حيث شارك في التشييع رفقاء السلاح بالقوات المسلحة عصر الأمس وذوو الشهيد وعدد من المسؤولين وكبار ضباط وأفراد *القوات المسلحة والشرطة* وحشد من أهالي المنطقة والمقيمين ، داعين الله تعالى أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشـهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

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