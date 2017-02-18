الوقود يخرج اليات النظافة عدن الخدمة وتحذير من كارثة بيئية

خرجت معظم آليات النظافة بمحافظة عدن عن الخدمة، بسبب ازمة انعدام الوقود. وقال مصدر في صندوق النظافة بعدن ان 50 بالمائة من اليات النظافة بالمدينة باتت خارج الخدمة، بسبب ازمة الوقود في المدينة،

مؤكدا ان ادارة الصندوق اضطرت الى الاستغناء عن الاليات الكبيرة والاعتماد على الشاحنات الصغيرة فقط في نقل القمامة من احياء المدينة.

وحذر المصدر من ان مدينة عدن مقبلة على كارثة بيئة وصحية اذا استمر تكوم القمامة في الاحياء والمواقع المؤقتة داخل المدينة،

مناشدا بسرعة حل مشكلة الوقود حتى يتمكن الصندوق من معاودة العمل بكل الياته.

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