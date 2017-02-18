وزير الاعلام يلتقي مراسلي الصحف والقنوات العربية المنتمين لحزب الاصلاح ويستثني الجنوبيين

التقى وزير الاعلام في حكومة الشرعية بعدد من مراسلي القنوات والصحف العربية المنتمين لحزب الاصلاح في عدن . وبحسب مراسلي عدد من القنوات والصحف العربية الجنوبيين انه لم يتم دعوتهم الى هذا اللقاء .

وتحدث عدد من الصحفيين الجنوبيين الذين غطوا تفاصيل واحداث الحرب في عدن ومازالوا حتى اليوم في المخا، انه تم استبعادهم، وتم استدعاء مراسلين من ابناء تعز المقيمين في عدن بالاضافة الى ردفان الدبيس مراسل الحدث فقط.

واضافوا ان ذلك يكرس سياسة الرئيس المخلوع صالح في معاداة الاعلام الجنوبي وتجاهله ومحاولة عزله عن الواقع والتغطيات الاعلامية ، وعدم تقدير للجهود التي بذلها الصحفيين في عدن خلال الفترة الماضية .

وقالوا ان سياسة التهميش التي يحاول الوزير الارياني استعادتها في عدن ولت الى غير رجعة، وان مثل هذه اللقاءات لن تؤثر على مكانة الاعلاميين الجنوبيين الذين باتوا يتصدرون المشهد في اليمن في القنوات والوكالات العالمية ومنهم من حصل على جوائز عالمية نتيجة جهودهم الكبيرة .

واضافوا ان ما يقوم به الارياني يأتي ضمن سياسة شاملة تهدف بعودة الاوضاع الى ما قبل الحرب على كافة الاصعدة بما فيها الاعلام .

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