حكومية بن دغر والانجازات
منذ تولي بن دغر رئاسة الحكومة الشرعية خلف لرجل الدولة المهندس خالد بحاح ، لم نلتمس اونشاهد اي انجاز يذكر بأي مجال بل التردي والعد التنازلي في المؤسسات الخدمية والإنتاجية التي تحت سيطرتها ، بل ازدادت معانات الشعب في الكثيرمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية ووالخ
ولم تقدم اي خطة عمل او تحسين خدمة ونوجز ابرز الانجازات التي حققتها حكومة المعاشيق بما يلي:
1- الكهرباء الى الاسوأ ونحن في الشتاء كيف الصيف؟
2- انعدام النفط في الاسواق واصبح سعره خيالي في السوق السوداء ، واهم منجزلها بنفط تغير مدير شركة النفط د عبدالسلام حميد الذي كان يمثل النموذج في أدائه الوظيفي وقيادة شركة النفط
3- اغلاق وتدمير مصافي عدن اهم مؤسسة في البلد
4- انخفاض سعر العملة الى ادنى مستوى لها بتاريخ البلد
5- عدم الايفاء مع الشهداء وأسرهم
6- لم تعالج الجرحى بل ازدادوا اهمال
7- جعلت منفذ الوديعة بيد اسرة الاحمر
8- تركت حقول النفط والغاز بيد الانقلابيين
9- عمقت الخلافات دخل المجتمع وركزت على المناطقية بشكل ممنهج
10- في الاعلام لم تفتتح اقدم تلفزيون في الجزيرة واذاعة عدن وايضا مؤسسة 14اكتوبر وتدار من الخارج وفق لسياست حكومة المعاشيق وليس لخدمة الوطن
11- الخدمات الصحية في تردي كبير جدا"وظهرت امراض كنا قدت جاوزناها وارتفعت أكوام القمامة في الشوارع بجميع المدن المحررة والاوبه
12- الاستحواذ على المناصب السيادية في الادارات العلياء لعائلاتهم وكذلك السفراء والملحقين في السفارات
13- لم تستطيع النزول الى الشارع او تزور اي محافظة لكون الشارع يرفظها
14-تحبك وتدير الصفقات من المعاشيق
15- شجعت الفاسدين والحيتان الكبيرة للسيطرة على مقدرات البلد والتحكم بقوت الشعب
16- اهمال المحافظات المحررة لم تقدم اي خدمة لها
17- ايجاد قوى متناقضة داخل البلد وتشجيع بعض الاطراف على حساب الوطن
18-لم تستطيع دمج المقاومة بالجيش ولم تستطيع توحيد القوات الامنية في عدن وتجعلها تدار من غرفة عمليات واحدة
19-لم توحد فصائل المقاومة بفيصل واحد
20- لم تدفع رواتب العمال وموظفي والمتقاعدين والمجندين المقاومين من ذو اشهر
21-عاقبت المناطق المحررة عقاب جماعي
22- لم تسلم الاعانات للأسر الفقيرة التي كانت تستلمها من صندوق الرعاية الاجتماعية
23-جعلت الشعب يبحث عن لقمة العيش بشق الانفس
24- هي المعيق الأساسي للقضية الجنوبية
24- ان ما يجري اليوم في عدن هي من نتائجها ومخرجاتها
السؤال الكبير ما راي شعب الجنوب الابي بهذه الحكومة؟؟؟؟؟؟
*- عبدالسلام محمد قاسم