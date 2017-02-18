حكومية بن دغر والانجازات

منذ تولي بن دغر رئاسة الحكومة الشرعية خلف لرجل الدولة المهندس خالد بحاح ، لم نلتمس اونشاهد اي انجاز يذكر بأي مجال بل التردي والعد التنازلي في المؤسسات الخدمية والإنتاجية التي تحت سيطرتها ، بل ازدادت معانات الشعب في الكثيرمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والخدمية ووالخ

ولم تقدم اي خطة عمل او تحسين خدمة ونوجز ابرز الانجازات التي حققتها حكومة المعاشيق بما يلي:

1- الكهرباء الى الاسوأ ونحن في الشتاء كيف الصيف؟

2- انعدام النفط في الاسواق واصبح سعره خيالي في السوق السوداء ، واهم منجزلها بنفط تغير مدير شركة النفط د عبدالسلام حميد الذي كان يمثل النموذج في أدائه الوظيفي وقيادة شركة النفط

3- اغلاق وتدمير مصافي عدن اهم مؤسسة في البلد

4- انخفاض سعر العملة الى ادنى مستوى لها بتاريخ البلد

5- عدم الايفاء مع الشهداء وأسرهم

6- لم تعالج الجرحى بل ازدادوا اهمال

7- جعلت منفذ الوديعة بيد اسرة الاحمر

8- تركت حقول النفط والغاز بيد الانقلابيين

9- عمقت الخلافات دخل المجتمع وركزت على المناطقية بشكل ممنهج

10- في الاعلام لم تفتتح اقدم تلفزيون في الجزيرة واذاعة عدن وايضا مؤسسة 14اكتوبر وتدار من الخارج وفق لسياست حكومة المعاشيق وليس لخدمة الوطن

11- الخدمات الصحية في تردي كبير جدا"وظهرت امراض كنا قدت جاوزناها وارتفعت أكوام القمامة في الشوارع بجميع المدن المحررة والاوبه

12- الاستحواذ على المناصب السيادية في الادارات العلياء لعائلاتهم وكذلك السفراء والملحقين في السفارات

13- لم تستطيع النزول الى الشارع او تزور اي محافظة لكون الشارع يرفظها

14-تحبك وتدير الصفقات من المعاشيق

15- شجعت الفاسدين والحيتان الكبيرة للسيطرة على مقدرات البلد والتحكم بقوت الشعب

16- اهمال المحافظات المحررة لم تقدم اي خدمة لها

17- ايجاد قوى متناقضة داخل البلد وتشجيع بعض الاطراف على حساب الوطن

18-لم تستطيع دمج المقاومة بالجيش ولم تستطيع توحيد القوات الامنية في عدن وتجعلها تدار من غرفة عمليات واحدة

19-لم توحد فصائل المقاومة بفيصل واحد

20- لم تدفع رواتب العمال وموظفي والمتقاعدين والمجندين المقاومين من ذو اشهر

21-عاقبت المناطق المحررة عقاب جماعي

22- لم تسلم الاعانات للأسر الفقيرة التي كانت تستلمها من صندوق الرعاية الاجتماعية

23-جعلت الشعب يبحث عن لقمة العيش بشق الانفس

24- هي المعيق الأساسي للقضية الجنوبية

24- ان ما يجري اليوم في عدن هي من نتائجها ومخرجاتها

السؤال الكبير ما راي شعب الجنوب الابي بهذه الحكومة؟؟؟؟؟؟

*- عبدالسلام محمد قاسم

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