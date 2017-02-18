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فتح مطار عدن الدولي الأحد القادم بعد إغلاق استمر لعدة ايام

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 18 فبراير 2017 08:45 صباحاً

 

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، استئناف الرحلات من وإلى مطار عدن الدولي، حسب الجدول المعمول به سابقا. وقالت الشركة، في صفحتها الرسمية، أنه اعتبارا من الأحد القادم المواق 19 فبراير، 2017، سيتم فتح مطار عدن الدولي.إلى ذلك أكد نائب وزير النقل ناصر الشريف، إن الخطوط الجوية اليمنية سوف تستأنف رحلاتها المعتادة من وإلى مطار عدن الدولي يوم الأحد القادم.

 

وكانت الخطوط الجوية اليمنية اعلنت تحويل رحلاتها الاسبوع الماضي  من مطار عدن إلى مطار سيئون لمدة اسبوع، بسبب التوترات الأمنية بعد رفض قائد حماية المطار تسليم مهامه للقائد المعين من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث تطور الأمر إلى تمرد مسلح، توج بتدخل طيران التحالف لوقف التصعيد.

 

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