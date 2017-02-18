عسكريون جنوبيون يدعون لوقفة احتجاجية امام قصر المعاشيق الاحد القادم
دعى عسكريون جنوبيون من منتسبي وزارتي الدفاع والامن والداخلية الى وقفة احتجاجية امام بوابة قصر المعاشيق يوم الاحد القادم الساعة التاسعة صباحا .
وقال عسكريون منظمون للدعوة ان هذه الدعوة للعسكرين من كافة القطاعات الامنية لمطالبة الرئيس هادي والحكومة الشرعية بصرف جميع مستحقاتهم المالية المنقطعة لعدة اشهر .
واضافوا ان توجيههم لهذه الدعوة جاءت بعد نفاد صبرهم من مماطلة الحكومة لصرف مستحقاتهم من الرواتب في حين ان الكثير منهم قاتل في صف الشرعية ضد الانقلاب الحوثي العفاشي ، مستغربين في ذات الوقت توجيهات الحكومة الشرعية بتحويل ثلاثة مليارات ريال الى بعض المحافظات التي تخضع لسلطة الانقلاب بينما المحافظات المحررة والجنوبية منها تعاني أهمال ومماطلة في صرف رواتبهم . وطالب المنظمون للدعوة مشاركة الجميع من عسكريون وضباط في هذه الوقفة للمطالبة بصرف حقوقهم كاملة غير منقوصة حسب وصف الداعين لها .