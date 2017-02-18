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اخبار المحافظات

عسكريون جنوبيون يدعون لوقفة احتجاجية امام قصر المعاشيق الاحد القادم

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 18 فبراير 2017 08:43 صباحاً

 

دعى عسكريون جنوبيون من منتسبي وزارتي الدفاع والامن والداخلية الى وقفة احتجاجية امام بوابة قصر المعاشيق يوم الاحد القادم الساعة التاسعة صباحا .

وقال عسكريون منظمون للدعوة ان هذه الدعوة للعسكرين من كافة القطاعات الامنية لمطالبة الرئيس هادي والحكومة الشرعية بصرف جميع مستحقاتهم المالية المنقطعة لعدة اشهر .

 

واضافوا ان توجيههم لهذه الدعوة جاءت بعد نفاد صبرهم من مماطلة الحكومة لصرف مستحقاتهم من الرواتب في حين ان الكثير منهم قاتل في صف الشرعية ضد الانقلاب الحوثي العفاشي ، مستغربين في ذات الوقت توجيهات الحكومة الشرعية بتحويل ثلاثة مليارات ريال الى بعض المحافظات التي تخضع لسلطة الانقلاب بينما المحافظات المحررة والجنوبية منها تعاني أهمال ومماطلة في صرف رواتبهم . وطالب المنظمون للدعوة مشاركة الجميع من عسكريون وضباط في هذه الوقفة للمطالبة بصرف حقوقهم كاملة غير منقوصة حسب وصف الداعين لها .

 

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