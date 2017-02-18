محافظ عدن : شركة تحتكر استيراد المشتقات النفطية والحكومة لم تتجاوب

قال محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي، انهناك شركات كثيره تقدمت لأجل استيراد النفط للكهرباء واوفت بشروطها للمنافسة.، ولكن الحكومه لم تفتح أي مضاريف للمنافسة، معتبرا ان شركة "عرب جولف" تحتكر استيراد المشتقات النفطية، وان السلطة المحلية بعدن تلقت توجيهات بعدم التدخل في شئون المصافي.

واكد الزبيدي، أن المصافي تحولت من مصفاة إنتاج إلى موقع تخزين لمشتقات نفطية تابعة للعيسي، مضيفاً ان هناك توجيهات سابقة لتحرير عمليات المشتقات النفطية لكنه قال ان شيء من ذلك لم يحدث.

واضاف، ان ملف الكهرباء لم يشهد أي تحسن حتى اللحظة، وان مشكلة الكهرباء عويصة بحاجة إلى تدخل حكومي ومساعدة رجال أعمال وتجار، لكنه لم يكشف عن سبب تلك المشكلة العويصة .

واتهم المحافظ الزبيدي،افراد ينتمون لحزب الاصلاح قال انهم يعملون ضد عدن والسلطة المحلي، واذا فتحت المحاكم سيتم جرهم اليها، مشيرا الى انهم يسعون لتشغيل المؤسسات القضائية والنيابات العامة.

ونفى نفياً قاطعاً، المزاعم التي تتحدث عن وجود فساد مالي في إدارته، معتبراً انه أساسا لا توجد ميزانية تشغيلية حتى يكون هناك فساد.

واضاف، لا تتوفر مرتبات لموظفي الأمن بالمحافظة، موضحا ان هناك اعمال بسط على اراضي الدولة، وهي مستمرة منذ العام 1994 وحتى اليوم .

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