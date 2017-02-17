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أكاديمي حضرمي : حل الأزمة الاقتصادية في البلاد يحتاج لمليار صميل للفاسدين والمتلونين وليس وديعة مليارات من الخليج

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شبوه برس - متابعات - المكلا
الجمعة 17 فبراير 2017 09:12 مساءً

 

قال الدكتور أبوبكر شيخ بن الشيخ أبوبكر إن حل الأزمة الاقتصادية في البلاد يحتاج ماوصفه بمليار صميل للفاسدين والمتلونين وليس وديعة مليارات من دول الخليج كما ينادي البعض دائماً وأبداً

 

وأضاف الدكتور أبوبكر في منشور له بصفحته على فيس بوك إن الحل محلي داخلي يجب بمقتضاه مواجهة الفاسدين الذين لن يرى منهم الشعب أي خير مهما وصلت المليارات من المساعدات .

 

وتواصل العملات الأجنبية ارتفاعها الجنوني بعد وصول الدولار إلى سعر 345 ريال يمني فيما وصل الريال السعودي إلى 102 ريال.

 

وسجل هذا الارتفاع تخوفاً وقلقاً لدى المواطنين في ظل الارتفاع المستمر في المواد الغذائية وأهم الاحتياجات مطالبين الدولة بسرعة وضع حد لهذا الارتفاع الذي سيؤثر على معيشتهم في ظل عدم ارتفاع رواتبهم لمواجهة الارتفاعات المالية المتسارعة .

 

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