قيادة الوية الاسناد والدعم : المشوشي لم تتم اقالته وماحدث عملية ترتيب للقيادات

نفت قيادة الوية الاسناد والدعم بعدن والتي تندرج قوات الحزام الأمني بعدن ضمن قواتها ان يكون القائد في قوات الحزام الأمني نبيل المشوشي قد اقيل من منصبه .

وقالت قيادة الوية الاسناد في بيان صحفي ان ماحدث هو عملية اعادة ترتيب لقيادات الالوية وكان مقررا لها ان تحدث قبل أشهر حيث اسندت إلى المشوشي مهمة قيادة احد الوية الاسناد والدعم ضمن قوات الحزام الأمني فيما اسندت لمنير اليافعي المعروف بابو اليمامة مهمة قيادة لواء أخر ضمن الوية الاسناد والدعم والتي تدخل في صفوفها قوات الحزام الأمني .

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