جنديان ينضمان الى قافلة شهداء ‘‘الامارات‘‘ في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن وذلك إثر تعرضه لسكته قلبية.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " باليمن.

وتتقدم أسرة موقع "شبوه برس" بخالص تعازيها ومواساتها إلى قيادة وشعب الامارات الشقيقة وذوي الشهيدين البطلين ، سائلين الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته و يتغمدهم بواسع رحمته.

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