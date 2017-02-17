منذ
دراسة أميركية : ‘‘الإخوان‘‘ معمل تفريخ لقيادات الإرهاب حول العالم
  وصفت دراسة صادرة عن معهد جيتسون الأميركي للأبحاث، جماعة الإخوان بأنها منبع الإرهاب، ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الإدارة الأميركية الجديدة لإدراج الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية داخل الولايات المتحدة الأميركية. وأشارت الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني
منذ دقيقه
قيادة الوية الاسناد والدعم : المشوشي لم تتم اقالته وماحدث عملية ترتيب للقيادات
  نفت قيادة الوية الاسناد والدعم بعدن والتي تندرج قوات الحزام الأمني بعدن ضمن قواتها ان يكون القائد في قوات الحزام الأمني نبيل المشوشي قد اقيل من منصبه . وقالت قيادة الوية الاسناد في بيان صحفي ان ماحدث هو عملية اعادة ترتيب لقيادات الالوية وكان مقررا لها ان تحدث قبل أشهر
منذ 11 دقيقه
جنديان ينضمان الى قافلة شهداء ‘‘الامارات‘‘ في اليمن
  أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن وذلك إثر تعرضه لسكته
منذ 17 دقيقه
هبوط الريال مجددا إثر شراء تاجر كبير العملة الأجنبية وبيع الوقود نقدا
  قال مسؤول حكومي رفيع المستوى لعدن برس اليوم الخميس إن اسعار العملات الأجنبية عادت الى ارتفاع خلال اليومين الماضيين أمام الريال اليمني لكن هذا الارتفاع لن يستمر طويلا وان الانخفاض بدأ تدريجيا اليوم.  وكشف المسؤول في تصريحاته لعدن برس السبب الحقيقي وراء ارتفاع قيمة
منذ 19 دقيقه
المقدم بن حبريش يناقش مع قيادة شركة بترومسيلة سير تطوير العملية الانتاجية للحقول النفطية
  التقى وكيل أول محافظة حضرموت المقدم عمرو بن حبريش العليي اليوم بمكتبه بمدينة المكلا نائب المدير التنفيذي لشركة  المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة" المهندس سهل بن سهل الكاف ومدير قطاع "10" النفطي المهندس عبدالله الزبيدي ومدير العلاقات العامة بالشركة الأستاذ
الرئيسية اخبار المحافظات جنديان ينضمان الى قافلة شهداء ‘‘الامارات‘‘ في اليمن
اخبار المحافظات

جنديان ينضمان الى قافلة شهداء ‘‘الامارات‘‘ في اليمن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - ابوظبي
الجمعة 17 فبراير 2017 07:05 مساءً

 

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن وذلك إثر تعرضه لسكته قلبية.

 

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية " إعادة الأمل " باليمن.

 

 وتتقدم أسرة موقع "شبوه برس" بخالص تعازيها ومواساتها إلى قيادة وشعب الامارات الشقيقة وذوي الشهيدين البطلين ، سائلين الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته و يتغمدهم بواسع رحمته.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة