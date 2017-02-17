هبوط الريال مجددا إثر شراء تاجر كبير العملة الأجنبية وبيع الوقود نقدا

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى لعدن برس اليوم الخميس إن اسعار العملات الأجنبية عادت الى ارتفاع خلال اليومين الماضيين أمام الريال اليمني لكن هذا الارتفاع لن يستمر طويلا وان الانخفاض بدأ تدريجيا اليوم.

وكشف المسؤول في تصريحاته لعدن برس السبب الحقيقي وراء ارتفاع قيمة العملات الأجنبية امام الريال اليمني قائلا "يعود الى شراء الحكومة اليمنية قبل ايام شحنة وقود بالعملة المحلية".

وأفاد أن احد التجار الكبار الذي عقدت الحكومة اليمنية معه صفقة شراء شحنة مشتقات نفطية فام فور إستلامه قيمتها نقدا والبالغة عشرة مليار ريال "بشراء العملات الاجنبية المتوفرة في سوق الصرافة خاصة(الدولار والريال السعودي)".

ويشير حديث المسؤول الى تاجر النفط الكبير في اليمن الشيخ احمد العيسي مالك شركة عرب جولف المستوردة الوحيد للوقود في عدن.

وعزا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه الى ان تلك الخطوة ادت بالفعل الى هبوط العملة المحلية مع ارتفاع الطلب مجددا على العملة الاجنبية والذي زاد من قيمتها في سوق الصرافة.

وأكد إن الحكومة ولمعالجة الأمر "أقرت شراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة حتى تتفادى تكرار هذا الامر لاحقا".

ولم يتسنى لـعدن برس الإتصال بالعيسي للتعقيب والرد على استفسارات الموقع.

ويوم الثلاثاء أعلنت الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقرا لها فتح مناقصة لشراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة وفيما يبدو إنها تصحيحا للاجراء السابق والذي ادى الى سحب التاجر العملة الاجنبية من السوق في مساء يوم الاثنين والثلاثاء.

وتعاني العاصمة عدن من أزمة وقود خانقة تسبب في ظهور تجارة السوق السوداء بشكل واسع.

وفيما تشهد سوق الصرافة المحلية في عدن وبعض المحافظات تذبدبا بأسعار العملات مع امتناع التجار عن بيع العملة الاجنبية والإكتفاء بالشراء فقط بلغ سعر الدولار اليوم الخميس الى 340 ريالا للدولار الواحد بعدما انخفض هذا الأسبوع الى 300 إثر تدخل البنك المركزي اليمني عبر إلزام شركات ومحلات الصرفة تعليق البيع والشراء لكن هذا الإجراء لم يستمر الا يومين حتى عاد الريال الى الهبوط أمام سائر العملات الاجنبية.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 88 ريالا و90 ريالا يمنيا بعد انخفاضه الى 80 .

وترتفع اسعار صرف العملات الاجنبية في صنعاء عن العاصمة المؤقتة عدن حيث وصل سعر الدولار الى 350 - 360 و 100 - و105 للريال السعودي.

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