منذ 13 دقيقه
ماذا لو أنسحب التحالف من اليمن ؟؟
  ماذا لو اتخذت دول التحالف فجأة قرارا بالانسحاب من اليمن وانتهاء عملياتها العسكرية والتفرغ لبلدانها وتنميتها.. خطر هذا السؤال ببالي وانا اقرأ مشهد الأحداث في اليمن شمالا وجنوبا .. شيء لا يعقل من الوقاحة يمارسها الساسة والعسكر في اليمن ضد دول التحالف وفيها كثير من
منذ 14 دقيقه
ولاعة الحوثي.. أكملت الناقص -
  مسكين هذا الشعب اليمني الذي صبر على المخلوع علي عبدالله صالح ثلاثة عقود ليخرج إليهم في أحد خطاباته الشهيرة بأنه سيدخل الطاقة النووية إلى اليمن، كان وعداً من المخلوع في أتون مخاض الانتخابات الرئاسية ووعودها الكاذبة، تلقى الشعب اليمني وعود الرئيس صالح من باب السخرية،
منذ 6 ساعات و 21 دقيقه
ثقافة الفيد نهبت حتى أموال المتقاعدين
                    المتقاعدون البؤساء                    شريحة واسعة من منتسبي الطبقة الوسطى انزلقت الى حافة الفقر والبؤس المكين بعدان خانتها قيادة الهيئة العامة للتامينات والمعاشات
منذ 6 ساعات و 28 دقيقه
الإمارات تقدم دعما لقطاع الصحة في عدن
  قدمت دولة الامارات لقطاع الصحة بعدن ثلاجتين تعمل بالطاقة الشمسية ، صباح أمس الخميس.و سلمت منسقة المشاريع في الهلال الإماراتي ايات عوذلي الثلاجتين التي تعمل بالطاقة الشمية لمدير مكتب الصحة عبدالناصر الوالي في مكتب الصحة بعدن .    و عبر الوالي عن شكره لدولة الامارات
منذ 6 ساعات و 30 دقيقه
الداخلية اليمنية تستعد لاستئناف العمل في مكتب شرطة الإنتربول الدولية في المناطق ‏المحررة
  تستعد وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية اليمنية لاستئناف العمل في مكتب المركزي الوطني ‏اليمني ‏الانتربول من العاصمة المؤقتة عدن بعد إيقاف منظمة الشرطة الدولية تعاملها مع مكتب ‏اليمن ‏عقب استيلاء الانقلابيين على مؤسسات الدولة بصنعاء. وبحث وكيل وزارة الداخلية
الرئيسية مقالات ماذا لو أنسحب التحالف من اليمن ؟؟
مقالات
الجمعة 17 فبراير 2017 03:30 مساءً

ماذا لو أنسحب التحالف من اليمن ؟؟

لطفي شطارة
مقالات أخرى للكاتب
هادي بحاجة حلفائه لا كوارث اقربائه
لمصلحة من تسخين الوضع الهادئ في عدن
بعودة الشرعية والحكومة إلى ‘‘عدن‘‘ بدأت الأذية والمرفالة وشغل الفتوة في الشوارع
2017 عام الخير .. ‘‘عام إماراتي للتنمية في الجنوب .
هل يعي الرئيس هادي خيانة الإصلاح لشرعيته
من يقف وراء إئتلاف المقاومة الجنوبية ؟
هؤلاء النزقين لا يهمهم أمن واستقرار مدينة المكلا
إلى بعض خجفان الجنوب
الشرعية هي من وضعت نفسها في هذا الوضع الذي لا تحسد عليه اليوم
لا للمناطقية .. أزمة الكهرباء ادارية...

 

ماذا لو اتخذت دول التحالف فجأة قرارا بالانسحاب من اليمن وانتهاء عملياتها العسكرية والتفرغ لبلدانها وتنميتها.. خطر هذا السؤال ببالي وانا اقرأ مشهد الأحداث في اليمن شمالا وجنوبا .. شيء لا يعقل من الوقاحة يمارسها الساسة والعسكر في اليمن ضد دول التحالف وفيها كثير من الاستعلاء تصل كثيرا حد التأمر مما د يجعلك تتسائل ماذا سيكون مصير هؤلاء اذا رفعت الإمارات والسعودية كل إمكاناتها حتى آخر حبة رصاص .. الشرعية والحكومة للأسف لم يرتقيا الى مستوى هذا الدعم لتخليص اليمن من الانقلابيين ، بل ان التآمر بين نائب الرئيس وبين المخلوع وحزب الإصلاح لوقف تقدم قوات التحالف في الشمال ، وعرقلتهم لتقدم التحالف على الشريط الساحلي لا يحتاج إلى تفسير عن من المستفيد من كل هذا.

واضح جليا بأن الاخوان لا يريدون حسم الحرب في اليمن بعد تقدم المقاومة المسنودة بالتحالف في المخا ، هناك لعبة تبرز خيوطها بين حزب الإصلاح وبين نائب الرئيس وبين المخلوع صالح للانقلاب على الرئيس هادي وعلى كل ما حققته المقاومة الجنوبية من انتصارات وبدعم قوات التحالف في الجنوب .. الثلاثي الإصلاح وعلي محسن وعلي صالح يسعون تحت مظلة شرعية الرئيس هادي بدون علمه على خلخلة الأوضاع في الجنوب وتحديدا العاصمة عدن من خلال الشحن المستمر والتأجيج بين الناس واختراقهم إعلاميا لهز ثقتهم بالتحالف والتشكيك بكل ما تقدمه دول التحالف لتطبيع الأوضاع فيها وأخرها حادثة المطار التي استخدمتها وسائل إعلام الانقلابيين والإصلاح على حد سوا وكانهما يعملان من غرفة واحدة لضرب التناغم بين التحالف وتحديدا الإمارات وبين الجنوبيين .. كما برز تحالف مثلث صالح والإصلاح وعلي محسن في التجمد المفاجئ للعمليات العسكرية حول صنعاء والجوف وعرقلة التقدم إلى ما بعد المخأ وحتى لا يصل التحالف والمقاومة الجنوبية الى الحديدة للسيطرة على أهم منفذ قد يخنق النقابيين في الشمال.

هل يعي الرئيس هادي بهذا التأمر الذي يحاك ضده وجعله في مواجهة التحالف ، بدلا من أن يكون شغله الشاغل هو تسخير كل الإمكانات البشرية لدعم التحالف وحسم الحرب التي طالت ، فأن التحالف قد يلجأ إلى خيارات سياسية يرفع يده من اليمن ، وأي سيناريو كهذا ستدفع ثمنه الشرعية التي ستكون بدون غطاء لا سياسي ولا عسكري ولا مالي في مواجهة الانقلابيين والانتهازيين الإصلاح الذين أول من سينقلب على الرئيس  ، وسيخسر اليمن الداعمين الرئيسيين للشرعية في الوقت الراهن وللمواطن العادي في المستقبل من دعم واعادت إعمار .. استخلاصا لكل ما اشرت اليه سلفا انه وعلى مدى 30 عام ومركز الحكم في اليمن بما فيهم حزب الإصلاح يأكل خيرات اليمن وخاصة الجنوب ، الآن يتجمع هذا المركز من جديد لعرقلة التحالف في التمدد شمالا ، واحتواء النصر الذي تحقق في الجنوب .. هل من صحوة جنوبية يا أبناء الجنوب دون أن استثني أحدا بما فيهم الرئيس هادي ،هل تعون يا أبناء الجنوب هذا التكالب الواضح بين قوى الشمال المهيمنة وهو يرى فيكم الخصم رغم انكم الانتصار الكبير في هذه الحرب..  اصحوا ياجنوبيين (سلفي حراكي اشتراكي ووو) .. أصحوا يا جنوبيين قبل ان يداهمكم خبث ما يحاك ضدكم .. فالصورة أصبحت واضحة ولا تحتاج إلى مزيدا من التوضيح.

 

#لطفي_شطارة.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال