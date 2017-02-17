ثقافة الفيد نهبت حتى أموال المتقاعدين

صورة تعبيرية من أرشيف شبوه برس

المتقاعدون البؤساء

شريحة واسعة من منتسبي الطبقة الوسطى انزلقت الى حافة الفقر والبؤس المكين بعدان خانتها قيادة الهيئة العامة للتامينات والمعاشات بالتواطؤ مع عصابة اﻻقلية القليلة لحجب المعاشات لثلاثة اشهر على التوالي..قيادة الهيئة تستثمر اموال المتقاعدين بدون رقابة وربما لهذا السبب يتفشى الفساد..

الفساد في ادارة مال سايب من اﻻمور اﻻعتيادية في مركز التخلف والفساد/صنعاء..ولكن المهم اﻻن..اين هي اموال المتقاعدين التي تقدر بمئات المليارات من الرياﻻت..واين تستثمر ولمصلحة من تسثمر!!؟؟

حبس المعاشات ل3 اشهر يعني بان اموال المتقاعدين قد تبخرت وتحولت الى ارصدة شخصية حيث يعتقد قادة الهيئة بان الحرب سوف تطمس اﻻرقام وتغلق الملف ولن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم..

تردي الحالة المعيشية للمتقاعدين يستدعي اصطفاف المتقاعدين ومحاصرة قيادة الهيئة منعا لهروبهم وتهريب اﻻموال اذ ان عصابة اﻻقلية تطالب بفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية لتسهيل عمليات الهروب وتهريب اﻻموال المنهوبة..

ومن الضرورة الوقائية القيام بالخطوات اﻻتية:

/سحب الثقة من قيادة الهيئة ومنعها من السفر..

/الحجز المؤقت لممتلكاتها حتى يتم التاكد من نزاهتها بصورة فردية..

/تشكيل قيادة موازية/رقابية للتفتيش عن مصير اموال المتقاعدين..

/اﻻستنجاد بادارة البنك المركزي بعدن والرئيس هادي لصرف المعاشات..

تدهورت العملة..تدهورت معيشة الناس ..التصخم في ارتفاع مستمر..المجاعة تسربت ..الصمت امام المجاعة غير مجد..افراد عصابة اﻻقلية القليلة يشترون العمارات والفلل بمليارات وملايين الرياﻻت ويهربون الدوﻻرات الى مسقط وطهران..

المتقاعدون البؤساء على حافة اﻻنقراض يتطلعون الى قرارات شجاعة من هادي ومحافظ البنك المركزي في عدن..

تضامنوا مع حملة انقاذ اموال المتقاعدين من بين انياب اللصوص المحترفين الذين يستغلون ظروف الحرب .

*- يكتبها:عبدالرحيم محسن

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