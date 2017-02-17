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الإمارات تقدم دعما لقطاع الصحة في عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 17 فبراير 2017 09:15 صباحاً

 

قدمت دولة الامارات لقطاع الصحة بعدن ثلاجتين تعمل بالطاقة الشمسية ، صباح أمس الخميس.و سلمت منسقة المشاريع في الهلال الإماراتي ايات عوذلي الثلاجتين التي تعمل بالطاقة الشمية لمدير مكتب الصحة عبدالناصر الوالي في مكتب الصحة بعدن .

 

 و عبر الوالي عن شكره لدولة الامارات و اضاف الوالي ان هذه الثلاجات ستقصر المسافة امام المرضى المصابين بالامراض المزمنه حيث سيتم وضعها في مديريتين خارج مديرية خورمكسر ليسهل على المرضى الحصول على الادوية بجهد اقل  .

 

هذا وتستمر دولة الامارات بدعم قطاع الصحة في مختلف المناطق المحررة وستشمل هدية الثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية تلك المناطق .

 

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