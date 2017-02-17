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الداخلية اليمنية تستعد لاستئناف العمل في مكتب شرطة الإنتربول الدولية في المناطق ‏المحررة

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 17 فبراير 2017 09:13 صباحاً

 

تستعد وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية اليمنية لاستئناف العمل في مكتب المركزي الوطني ‏اليمني ‏الانتربول من العاصمة المؤقتة عدن بعد إيقاف منظمة الشرطة الدولية تعاملها مع مكتب ‏اليمن ‏عقب استيلاء الانقلابيين على مؤسسات الدولة بصنعاء.

وبحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة في اليمن اللواء احمد الموساي تعاونا ‏بهذا ‏الشأن مع مدير مكتب التنسيق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالانتربول عبدالعزيز ‏عبيدالله.‏

وأكد لقاء الجانبين الذي تم في العاصمة الأرنية عمان على هامش انعقاد ورشة العمل ‏الوطنية ‏للجمهورية اليمنية حول الممارسات الجيدة لمواجهة الاعمال الارهابية الموجهة ضد ‏المنشآت ‏الحيوية التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام أهمية إعادة تفعيل التعاون القائم مع منظمة ‏الشرطة ‏الدولية بما يخدم العمل الأمني المشترك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأبدى وكيل وزارة الداخلية استعداد الحكومة اليمنية لتوفير المكان الملائم لاستعادة ‏نشاط ‏المكتب في المناطق المحررة والتواصل بما يخدم العمل الأمني الدولي المشترك في ‏مكافحة ‏الجريمة.‏

من جهته أكد مدير مكتب التنسيق بالانتربول استعداد منظمة الشرطة الدولية لتقديم ‏‏التسهيلات كافة للسلطة الشرعية في اليمن لاستعادة مكانها الطبيعي ضمن المجتمع الدولي .‏

 

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