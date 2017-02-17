الداخلية اليمنية تستعد لاستئناف العمل في مكتب شرطة الإنتربول الدولية في المناطق المحررة
تستعد وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية اليمنية لاستئناف العمل في مكتب المركزي الوطني اليمني الانتربول من العاصمة المؤقتة عدن بعد إيقاف منظمة الشرطة الدولية تعاملها مع مكتب اليمن عقب استيلاء الانقلابيين على مؤسسات الدولة بصنعاء.
وبحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة في اليمن اللواء احمد الموساي تعاونا بهذا الشأن مع مدير مكتب التنسيق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالانتربول عبدالعزيز عبيدالله.
وأكد لقاء الجانبين الذي تم في العاصمة الأرنية عمان على هامش انعقاد ورشة العمل الوطنية للجمهورية اليمنية حول الممارسات الجيدة لمواجهة الاعمال الارهابية الموجهة ضد المنشآت الحيوية التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام أهمية إعادة تفعيل التعاون القائم مع منظمة الشرطة الدولية بما يخدم العمل الأمني المشترك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأبدى وكيل وزارة الداخلية استعداد الحكومة اليمنية لتوفير المكان الملائم لاستعادة نشاط المكتب في المناطق المحررة والتواصل بما يخدم العمل الأمني الدولي المشترك في مكافحة الجريمة.
من جهته أكد مدير مكتب التنسيق بالانتربول استعداد منظمة الشرطة الدولية لتقديم التسهيلات كافة للسلطة الشرعية في اليمن لاستعادة مكانها الطبيعي ضمن المجتمع الدولي .