قوات خفر السواحل تقبض على سفينة تهريب للبضائع قرب ميناء بالحاف النفطي بشبوة

تمكنت قوات خفر السواحل بمعية قوات النخبة في بمحافظة شبوة، اليوم الخميس، من القبض على سفينة تهريب قرب حصن الغراب قبالة ميناء بالحاف النفطي بمحافظة شبوة.

وأكد الناطق الإعلامي لقوات النخبة في بالحاف عادل لعور أن السفينة (سراجي أمير مية) تم القبض عليها بالقرب من ميناء بلحاف النفطي بمديرية رضوم، بعد أن كانت مراقبة من منتصف ليل أمس.

وأضاف أن زواق بحرية تحركت تابعة لقوات خفر السواحل بمعية قوات من النخبة وقبضت عليها فجر الخميس ، مشيراً إلى أنه تم إدخال السفينة إلى ميناء بئر علي – ميناء قنا سابقا – حيث فتشت الحمولة، و وجدت فيها كميات كبيرة من السجائر المهربة، وهي لا تزال رهن الاحتجاز داخل الميناء.

ويأتي هذا الانجاز الغير مسبوق لقوات الخفر السواحل بعد مرور يومين من قبضها على قاربين يعملون على تهريب اللاجئين من القارة الإفريقية قبالة ساحل بئر علي شرق شبوة.

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