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اخبار المحافظات

ضباط وأفراد جنوبيون يعودون من الحديدة بدون مرتبات

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شبوه برس - خاص - الحديدة
الجمعة 17 فبراير 2017 09:04 صباحاً

 

شكى عدد من ضباط وافراد الجيش العائدين من الحديده ماتعرضو له من معاناه وتعب وذلك بحثا عن مرتباتهم التي قالو بان وحداتهم العسكريه بالحديده طلبت منهم الطلوع لأستلام الراتب يدا بيد حسب قولهم وعند وصولهم الى الحديده تفاجئو برفض قيادتهم تسليم مرتباتهم وطلبو منهم حمل السلاح والدفاع عن الحديده من العدوان والمرتزقه للذي يريد راتبه ألامر الذي قوبل بالرفض الكامل من قبل الجميع وعادو الى مناطقهم بخف حنين بعد معاناه وتعب

حيث عبرو عن غضبهم وسخطهم تجاه حكومة الشرعية في عدن و قالو بانها لم تقوم بواجبها تجاههم وطالبو بفك ألارتباط نهائيا من الجيش الأنقلابي وتسليم مرتباتهم شهريا من العاصمة عدن وهذا أقل شي تقدمه الحكومه لأبناء الجنوب الذين قاتلو الأنقلابيين وحررو الجنوب ومازالو اليوم يحررون مناطق شماليه رغم تجاهلهم من قبل التحالف العربي ووجهو رساله لكل ضباط وأفراد الجيش الجنوبيين بعدم الذهاب الى مناطق الشمال لأستلام أي مرتبات من الأنقلابيين وذلك على خلفية ماتعرضو له من معامله وصفوها بالمهينه بحقهم من قبل قيادات وحداتهم بالحديده

 

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