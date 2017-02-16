يمني ينصب على الإخوان المسلمين بـ 9.3 مليار ريال سعودي

اعترف قياديون من جماعة الإخوان المسلمين بمصر، بقيام رجل أعمال يمني الجنسية بالنصب على فرعهم في العاصمة البريطانية لندن، بمبلغ يتجاوز 2 مليار جنيه إسترليني (نحو 9.3 مليار ريال سعودي) .

وكشف قيادي في الجماعة بالخارج، عزالدين دويدار، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية، كشف عن قيام قيادات بالجماعة ورجال أعمال عرب مقربين منهم بسرقة 2 مليار جنيه خلال الأيام الماضية من صناديق الاشتراكات والاستثمارات الخاصة بالرابطة العالمية للإخوان. وأكد دويدار: “الرقم يتجاوز 2 مليار إسترليني، كانت موضوعة كاستثمارات مع رجل أعمال يمني معروف باسم (صدِّيق) لبعض قيادات مكتب الإرشاد”، وأضاف: “وثقت فيه القيادات التاريخية كالعادة تحت عبارة (في جبينا)، على أن يصرف من ريعها شهرياً على ملفات الدعم على مكاتب الإخوان وغيره، لكن وكأن البركة سحبت من هذا المال بما تعسفت أيدي المستأمنين عليه، فاستخدموه للتمكين لأفكارهم وأنفسهم ولابتزاز مخالفيهم في الإخوان، وإهدارها في الإنفاق والبذخ على منفذ إعلامي واحد في تركيا، فهرب رجل الأعمال اليمني ومعه الأموال”.

ونقلت الصحيفة عن دويدار قوله في بيان: “ما كنت أود الخوض في هذه الكارثة رغم علمي بها منذ مدة . لكن واقعة ضياع أموال الإخوان حقيقية ثابتة بشكل قاطع “، ولفتت إلى أن هذه المعلومات أحدثت زلزالاً داخل جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن مصادر مقربة من الجماعة كشفت أن التنظيم في تركيا، فتح تحقيقاً موسعاً مع عدد من قيادات الجماعة المسؤولة عن الملف المالي، حول أسباب ضياع تلك الأموال، والعلاقات التي تتم بين شيوخ الإخوان ورجال أعمال عرب من أجل استثمار أموالهم.

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