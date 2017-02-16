24 نقطة من مخلفات الوحدة اليمنية على الجنوب
١● كثر القتل العمد والثأر بمعدل قتيل في اليوم بكل محافظة جنوبية فسقط خلال 22 سنة حوالي آلاف القتلى .
٢● نشر ورعاية الإرهاب والذي أدى إلى قتل مايقارب الآف القتلى الجنوبيين أغلبهم من الكوادر .
٣● الجوع والعوز والطمع والتسول كل هذه الصفات لم تظهر إلا بعد الوحدة .
٤● الأحقاد والكراهية والكذب والنصب والاحتيال والغش والخداع خصال ظهرت بعد الوحدة .
٥● التخلف والأمية والتجهيل المتعمد وإقصاء الكادر وإعطاء الجهلة وأصحاب السوابق مناصب عليا .
٦● الاقتتال بين القبائل فمنذ عام 94 لم يمر يوم واحد تخلوا الجنوب فيه من حرب اهلية .
٧● الفساد المالي والإداري والرشوة وتعطيل القضاء وبيع الشهادات التعليمية والوظائف .
٨● الأزمات والحروب فكم حروب تمت فلا تكاد تمر سنة إلا وفيها حرب ؛ وانتشار النقاط العسكرية التي تستفز وتسرق الناس .
٩● إنعدام الأمن والأمان رغم كثرة العسكر المدججين بالسلاح فلا يتحرك العسكري إلا بالفلوس ! على حسب المسافة وكأنه تاكسي أجرة .
١٠● النهب والسلب لأراضي وأموال الدولة .
١١● حماية الظالم فلا مظلوم تم نصرته أو انصافه .
١٢● تسييس الدين ومحاولة نشر الطائفية والتحريض بين الناس وتصنيفهم .
١٣● التحريض بين القبائل ونشر الفتن بين فئات المجتمع بشكل ممنهج وبرعاية رسمية .
١٤● رفع الدعم عن الحبوب الغذائية ودعم حبوب المخدرات لافساد الشباب .
١٥● تدمير القيم الإنسانية وإنهاء روح العمل الجماعي في المجتمع .
١٦● تدمير ونهب أكثر من 160 مصنع ومؤسسة إقتصادية حكومية .
١٧● إقصاء أكثر من 150 الف كادر وموظف حكومي جنوبي على قاعدة (خليك في البيت) .
١٨● تدمير كليات الجيش والشرطة الجنوبية .
١٩● تدمير المؤسسة الأمنية في الجنوب بكل أشكالها أمن عام و بحث و أمن سياسي وغيرها .
٢٠● تدمير منظومة الجيش الجنوبي القوي والذي تم تدريبه في اقوى الكليات العالمية بروسيا واكرانيا وبلغاريا وغيرها .
٢١● إفساد المؤسسات وإقصاء الكادر والتوظيف بالمحسوبية حتى أصبحت كل المؤسسات الخدمية شبه معطلة .
٢٢● تدمير التعليم الابتدائي والعالي حتى صار الغش في الامتحانات أمر طبيعي .
٢٣● التصنيع والتوريد الغير مراقب فلا تجد قرية أو حافة صغيرة إلا وفيها عشرات الحالات من المصابين بالجلطات والسرطان .
٢٤●تدمير عشرات المستشفيات الحكومية التي كانت تعالج الفقراء وأصبح الطب عملية تجارية لعلاج الأغنياء .