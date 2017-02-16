24 نقطة من مخلفات الوحدة اليمنية على الجنوب

١● كثر القتل العمد والثأر بمعدل قتيل في اليوم بكل محافظة جنوبية فسقط خلال 22 سنة حوالي آلاف القتلى .

٢● نشر ورعاية الإرهاب والذي أدى إلى قتل مايقارب الآف القتلى الجنوبيين أغلبهم من الكوادر .

٣● الجوع والعوز والطمع والتسول كل هذه الصفات لم تظهر إلا بعد الوحدة .

٤● الأحقاد والكراهية والكذب والنصب والاحتيال والغش والخداع خصال ظهرت بعد الوحدة .

٥● التخلف والأمية والتجهيل المتعمد وإقصاء الكادر وإعطاء الجهلة وأصحاب السوابق مناصب عليا .

٦● الاقتتال بين القبائل فمنذ عام 94 لم يمر يوم واحد تخلوا الجنوب فيه من حرب اهلية .

٧● الفساد المالي والإداري والرشوة وتعطيل القضاء وبيع الشهادات التعليمية والوظائف .

٨● الأزمات والحروب فكم حروب تمت فلا تكاد تمر سنة إلا وفيها حرب ؛ وانتشار النقاط العسكرية التي تستفز وتسرق الناس .

٩● إنعدام الأمن والأمان رغم كثرة العسكر المدججين بالسلاح فلا يتحرك العسكري إلا بالفلوس ! على حسب المسافة وكأنه تاكسي أجرة .

١٠● النهب والسلب لأراضي وأموال الدولة .

١١● حماية الظالم فلا مظلوم تم نصرته أو انصافه .

١٢● تسييس الدين ومحاولة نشر الطائفية والتحريض بين الناس وتصنيفهم .

١٣● التحريض بين القبائل ونشر الفتن بين فئات المجتمع بشكل ممنهج وبرعاية رسمية .

١٤● رفع الدعم عن الحبوب الغذائية ودعم حبوب المخدرات لافساد الشباب .

١٥● تدمير القيم الإنسانية وإنهاء روح العمل الجماعي في المجتمع .

١٦● تدمير ونهب أكثر من 160 مصنع ومؤسسة إقتصادية حكومية .

١٧● إقصاء أكثر من 150 الف كادر وموظف حكومي جنوبي على قاعدة (خليك في البيت) .

١٨● تدمير كليات الجيش والشرطة الجنوبية .

١٩● تدمير المؤسسة الأمنية في الجنوب بكل أشكالها أمن عام و بحث و أمن سياسي وغيرها .

٢٠● تدمير منظومة الجيش الجنوبي القوي والذي تم تدريبه في اقوى الكليات العالمية بروسيا واكرانيا وبلغاريا وغيرها .

٢١● إفساد المؤسسات وإقصاء الكادر والتوظيف بالمحسوبية حتى أصبحت كل المؤسسات الخدمية شبه معطلة .

٢٢● تدمير التعليم الابتدائي والعالي حتى صار الغش في الامتحانات أمر طبيعي .

٢٣● التصنيع والتوريد الغير مراقب فلا تجد قرية أو حافة صغيرة إلا وفيها عشرات الحالات من المصابين بالجلطات والسرطان .

٢٤●تدمير عشرات المستشفيات الحكومية التي كانت تعالج الفقراء وأصبح الطب عملية تجارية لعلاج الأغنياء .

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