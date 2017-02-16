علي محسن الأحمر يستقبل وفدا من لجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع

كشفت مصادر مطلعة في وادي حضرموت عن زيارة غير معلنة قام بها مطلع الأسبوع الجاري قياديان إصلاحيان عضوان في رئاسة ما يسمى بلجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع إلى محافظة مأرب اليمنية حيث التقيا بنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر .

ووفقاً لتلك المصادر فإنه جرى خلال تلك الزيارة إطلاع نائب الرئيس اليمني على الجهود التي تقوم بها ما تسمى بلجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع لتعطيل عقد المؤتمر من خلال المضي في مسار تأليب أبناء حضرموت في الداخل والخارج على اللجنة التحضيرية للمؤتمر والطعن في شرعية اللجنة وفي كل ما أنجزته وممارسة المزيد من الضغوط عليها حتى تعاد هيكلتها على النحو الذي يضمن لحزب الإصلاح وتوابعه الاستحواذ على النصف الضامن في قوام اللجنة فضلا على إلزام اللجنة التحضيرية باعتماد مخرجات الحوار اليمني كإطار لا يجب أن تتجاوزه مخرجات المؤتمر ومضامين الرؤية التوافقية التي ستتمخض عنه .

ورجحت المصادر لــ جولدن نيوز" ذاتها تجديد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر تأييده ومباركته ودعمه الكامل لعمل ما تسمى بلجنة تصحيح مؤتمر حضرموت الجامع وتأكيده على مواصلة جهوده للضغط على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد بن دغر لتفعيل تدخلاتهما وممارسة سلطاتهما لمنع عقد المؤتمر إذا ما أصر القائمون على لجانه التحضيرية على رفض مطالب ما تسمى بلجنة تصحيح المسار

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