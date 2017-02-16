مقتل أربعة مواطنين من أبناء محافظة شبوه شمال مدينة عتق (صور وأسماء)

الرئيس هادي لن يكون أداة لخدمة حزب اﻻصلاح والجنرال الاحمر.. !! اﻻشقاء الشماليون تعودوا دائما في الجنوب ومنذ عام 1969م وهم يجدوا من يختفون خلفه ويمارسون القبح السياسي ضد المحيط العربي واﻻسلامي بله ضد الجنوب نفسه .. اليوم يحاول الجنرال المحنك والداهيه المتمكن من لعبة قواعد اﻻشتباك الدولية ان يستثمر فخامة اﻻخ

صحفي اصلاحي يفضح نوايا حزب الاصلاح في عدن ويكشف انه من يقف خلف الاحداث الاخيرة فيها كشف الصحفي الاصلاحي " عبدالرقيب الهدياني " لـ صحيفة "القدس العربي" المقربة من لاخوان نوايا حزب الاصلاح في عدن . ونشرت الصحيفة تقريراً تناولت فيه الاحداث الجارية في عدن من وجهة نظر حزب الاصلاح، واخذت برأي اعلاميين اصلاحيين، كشفوا حقيقة ما يجري في عدن ونوايا الحزب

يمني ينصب على الإخوان المسلمين بـ 9.3 مليار ريال سعودي اعترف قياديون من جماعة الإخوان المسلمين بمصر، بقيام رجل أعمال يمني الجنسية بالنصب على فرعهم في العاصمة البريطانية لندن، بمبلغ يتجاوز 2 مليار جنيه إسترليني (نحو 9.3 مليار ريال سعودي) . وكشف قيادي في الجماعة بالخارج، عزالدين دويدار، بحسب صحيفة “اليوم السابع”

24 نقطة من مخلفات الوحدة اليمنية على الجنوب ١● كثر القتل العمد والثأر بمعدل قتيل في اليوم بكل محافظة جنوبية فسقط خلال 22 سنة حوالي آلاف القتلى . ٢● نشر ورعاية الإرهاب والذي أدى إلى قتل مايقارب الآف القتلى الجنوبيين أغلبهم من الكوادر . ٣● الجوع والعوز والطمع والتسول كل هذه الصفات لم تظهر إلا بعد الوحدة . ٤● الأحقاد