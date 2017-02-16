منذ
الرئيس هادي لن يكون أداة لخدمة حزب اﻻصلاح والجنرال الاحمر.. !!
    اﻻشقاء الشماليون تعودوا دائما في الجنوب ومنذ عام 1969م وهم يجدوا من  يختفون خلفه ويمارسون  القبح السياسي  ضد المحيط العربي واﻻسلامي بله ضد الجنوب نفسه ..    اليوم يحاول الجنرال المحنك والداهيه المتمكن من لعبة قواعد اﻻشتباك الدولية ان يستثمر فخامة اﻻخ
منذ 5 دقائق
صحفي اصلاحي يفضح نوايا حزب الاصلاح في عدن ويكشف انه من يقف خلف الاحداث الاخيرة فيها
  كشف الصحفي الاصلاحي " عبدالرقيب الهدياني " لـ صحيفة "القدس العربي"  المقربة من لاخوان نوايا حزب الاصلاح في عدن .   ونشرت الصحيفة تقريراً تناولت فيه الاحداث الجارية في عدن من وجهة نظر حزب الاصلاح، واخذت برأي اعلاميين اصلاحيين، كشفوا حقيقة ما يجري في عدن ونوايا الحزب
منذ 9 دقائق
يمني ينصب على الإخوان المسلمين بـ 9.3 مليار ريال سعودي
  اعترف قياديون من جماعة الإخوان المسلمين بمصر، بقيام رجل أعمال يمني الجنسية بالنصب على فرعهم في العاصمة البريطانية لندن، بمبلغ يتجاوز 2 مليار جنيه إسترليني (نحو 9.3 مليار ريال سعودي) .   وكشف قيادي في الجماعة بالخارج، عزالدين دويدار، بحسب صحيفة “اليوم السابع”
منذ 11 دقيقه
24 نقطة من مخلفات الوحدة اليمنية على الجنوب
  ١● كثر القتل العمد والثأر بمعدل قتيل في اليوم بكل محافظة جنوبية فسقط خلال 22 سنة حوالي آلاف القتلى . ٢● نشر ورعاية الإرهاب والذي أدى إلى قتل مايقارب الآف القتلى الجنوبيين أغلبهم من الكوادر . ٣● الجوع والعوز والطمع والتسول كل هذه الصفات لم تظهر إلا بعد الوحدة . ٤● الأحقاد
منذ 14 دقيقه
علي محسن الأحمر يستقبل وفدا من لجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع
  كشفت مصادر مطلعة في وادي حضرموت عن زيارة غير معلنة قام بها مطلع الأسبوع الجاري قياديان إصلاحيان عضوان في  رئاسة ما يسمى بلجنة تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع إلى محافظة مأرب اليمنية حيث التقيا بنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر .   ووفقاً لتلك المصادر فإنه جرى خلال
الرئيسية اخبار المحافظات مقتل أربعة مواطنين من أبناء محافظة شبوه شمال مدينة عتق (صور وأسماء)
اخبار المحافظات

مقتل أربعة مواطنين من أبناء محافظة شبوه شمال مدينة عتق (صور وأسماء)

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عتق
الخميس 16 فبراير 2017 07:11 مساءً

 

قتل أربعة مواطنين من أبناء مديرية وادي جردان بمحافظة شبوه قبل مغرب هذا اليوم في حادثة اطلاق نار عليهم مجهولة الأسباب والفاعلين.

 

الحادثة وقعت في الأطراف الشمالية لقرية الشبيكة شمال مدينة عتق بحوالي 25 كيلومتر , وأبرز الضحايا السيد جعفر قباش الحامد موظف في الإصدار الآلي لمحافظة شبوه.

 

اسماء القتلى رحمة الله عليهم السيد جعفر قباش الحامد وعلي عبدالله بن محسن الحامد والسيد حسين عمر حسين الحامد والسيد محمد حيدر لصور

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة