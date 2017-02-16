مقتل أربعة مواطنين من أبناء محافظة شبوه شمال مدينة عتق (صور وأسماء)
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شبوه برس - خاص - عتق
الخميس 16 فبراير 2017 07:11 مساءً
قتل أربعة مواطنين من أبناء مديرية وادي جردان بمحافظة شبوه قبل مغرب هذا اليوم في حادثة اطلاق نار عليهم مجهولة الأسباب والفاعلين.
الحادثة وقعت في الأطراف الشمالية لقرية الشبيكة شمال مدينة عتق بحوالي 25 كيلومتر , وأبرز الضحايا السيد جعفر قباش الحامد موظف في الإصدار الآلي لمحافظة شبوه.
اسماء القتلى رحمة الله عليهم السيد جعفر قباش الحامد وعلي عبدالله بن محسن الحامد والسيد حسين عمر حسين الحامد والسيد محمد حيدر لصور
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