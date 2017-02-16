الإمارات تستكمل بناء 120 وحدة سكنية في جزيرة سقطرى

استكملت في محافظة سقطرى اليمنية عملية بناء 120 وحدة سكنية من مشروع مدينة الشيخ زايد السكنية الذي تبنت الإمارات إنشاءها وتسليمها للأسر المتضررة من إعصاري «ميج» و»تشابالا» اللذين ضربا الجزيرة أواخر عام 2015.

وقال محافظ سقطرى سالم عبدالله عيسى في تصريح صحفي إن المرحلة الأولى من مدينة زايد الواقعة في منطقة «استيرو» شبه جاهزة ويجري وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم نقل العشرات من الأسر المتضررة والمحتاجة إلى مواقع سكنية جديدة، مضيفا أنه من المقرر تسليم هذه المرحلة نهاية فبراير الجاري بحضور وفد حكومي وممثلين عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

وأكد المحافظ أن الإمارات سباقة في الاستجابة لنداء الاستغاثة وتقديم المساعدة والدعم عقب الأضرار الكبيرة التي خلفها الإعصاران في البنية التحتية وممتلكات المدنيين، مؤكدا أن الأعمال متواصلة لاستكمال باقي الوحدات السكنية بحسب المخطط المرسوم من أجل تسليمها إلى الأسر التي تضررت منازلها في تلك الكوارث. وثمن جهود دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، على ما تقدمه من دعم سخي في مساعدة السلطات المحلية في سقطرى خلال الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدا أن هذه المساعدات تسهم بشكل كبير في التخفيف من المعاناة التي يقاسيها أبناء المحافظة.

من جهة ثانية، استكملت هيئة الهلال الأحمر توزيع 9 آلاف سلة غذائية في مدينة المخا الساحلية غرب تعز، ضمن سلسلة قوافل إغاثية سيرتها خلال الأيام الماضية في إطار الجهود الإنسانية للتخفيف من المعاناة التي عاشها أبناء المدينة أثناء حصار مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وقال مسؤولون «إن المخا مدينة منكوبة ويعيش أهلها ظروفا وأوضاعا صعبة في ظل انعدام الغذاء وتردي الخدمات الأساسية»، لافتا إلى أن السلات الغذائية التي تم توزيعها من قبل الإمارات أسهمت بشكل كبير في التخفيف عن الكثير من الأسر التي ظلت محاصرة من قبل المليشيات.

وزار فريق من هيئة الهلال الأحمر يرافقه مندوبون من وزارة الصحة اليمنية المستشفى العام في المخا وذلك من أجل الإسهام في إعادة إعمار هذا المرفق خلال الأيام المقبلة، ورفده بالأدوية والمستلزمات الصحية وإيفاد كادر طبي متخصص للعمل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة. وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم للإمارات لما تقدمه من مساعدات إنسانية عاجلة بغية إنعاش الحياة في المدينة.

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