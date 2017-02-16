ربيب حبتور ‘‘محمد المارم‘‘ يمنع مندوب اليمن لدى الجامعة العربية من دخول مكتبه

ذكرت مصادر مطلعة في القاهرة أنه تعذر صباح يوم أمس الأربعاء دخول اعضاء المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية لمقر عملهم، بسبب نظام البصمة الذي وضعه السفير اليمني لدى القاهرة محمد مارم لدبلوماسي وموظفي السفارة.

ربيب رئيس وزراء حكومة الانقلابيين عبدالعزيز حبتور وعميله في سلطة الرئيس هادي "محمد المارم"سفير اليمن لدى مصر يتطاول على رجل أعلى منه منصبا وخبرة وأكبر منه سنا وأقدمية وتاريخا دبلوماسيا ووطنيا مشرفا لأكثر من ثلاثة عقود من السنين سفيرا مقتدرا لدى أكثر من دولة ومنظمة أممية السفير رياض العكبري مندوب اليمن لدى الجامعة الذي ممثلا لليمن لدى أكثر من عشرين دولة عربية في جامعة الدول العربية .

تصرفات السفير الطفل المارم اللا مسئولة تأتي إتكاءآ على قرابته قبليا مع الرئيس هادي وللرعاية من حبتور والسلك الدبلوماسي اليمني الموالي لعفاش رغم عاصفة الحزم التي يفترض بها أن تعصف بكل أتباع عفاش في الخارجية , وقد حافظ المارم على وضع حبتور الوظيفي والمالي لمدة عامي الحرب وحفظ لحبتور منصبه كرئيس لجامعة طوال الفترة الماضية رغم شغور المنصب , وفي ذات الوقت حافظ المارم على التواصل شبه اليومي مع أركان حكم عفاش وممثليه في القاهرة .

وقالت مصادر خاصة في القاهرة نقلت لـ شبوه برس - أن ان السفير مارم يتعامل مع المندوبية باعتبارهم موظفين تابعين له ويقعون تحت اختصاصه الوظيفي والدبلوماسي، الأمر الذي رفضته المندوبية باعتبارها تملك الاستقلالية التامة في ادارة شؤونها، وهو مايكشف جهل السفير مارم بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية.

مصدر مقرب من المندوبية، ذكر أن نظام البصمة خاص بطاقم السفارة، ولاعلاقة لنا في المندوبية به، ولا يربطنا بالسفارة إلا مقر عملنا الذي يتواجد في الدور الرابع من مبنى السفارة، لذا لا سلطة للسفير مارم على المندوبية بالمطلق.

واضاف: قيامه باغلاق الأبواب في وجوهنا لرفضنا نظام البصمة الخاص بهم، يعد سابقة خطيرة في العمل الدبلوماسي.

مصادر اخر بالسفارة اشارت الى أن العلاقة بين السفير مارم والدبلوماسيين والموظفين في السفارة تشهد حالة من التوتر منذ مباشرته للعمل، لعدم استيعابه لا بجديات العمل الدبلوماسي، ويتدخل في عمل الملحقيات بصورة تثير الاندهاش.

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