في اول تعليق رسمي على الحادثة .. شلال يستنكر تصفية اثنين من مرافقيه بطريقة بشعة ويتعهد بملاحقة الجناة

استنكر اللواء شلال علي شايع مدير امن محافظة عدن تصفية اثنين من حراسته بالقرب من مطار عدن الدولي امس الاول واعتبره بانه دليل على السير في الطريق الصحيح لاستئصال شأفة الإرهاب من عدن ، متوعدا بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة مهما كلف ذلك من ثمن.

وكانت جماعة مسلحة قد اختطفت اثنين من افراد الحراسة الشخصية للواء شلال علي شايع في محيط مطار عدن وتم العثور على جثثهما بعد تعرضهما للتصفية الجسدية .

وبث المركز الاعلامي لامن عدن برقية عزاء بعث بها مدير امن عدن الى اسرة الشهيدين المغدورين " الشهيد فهد فيصل التير و " والشهيد ماجد مانع الشعيبي " والذين قال عنهم " اغتالتهما أياد الغدر والإرهاب بينما كانا يؤديان واجبهما في محيط مطار عدن الدولي أول من أمس لحفظ أمن واستقرار عدن " .

وقال مدير أمن عدن في سياق تعزيته " إن اغتيال الشهيدين بهذه الطريقة البشعة يدل على أننا نسير في الطريق الصحيح لاستئصال شأفة الإرهاب من عدن وسنلاحق مرتكبي هذه الجريمة مهما كلف ذلك من ثمن "

الى ذلك بعث مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع برسالة عزاء ومواساة الى أسر الشهيد القائد سميح قاسم عقيل الشيوحي " الذي استشهد يوم امس في ميدان الشرف والبطولة والفداء في جبهة المخا باب المندب "

وجاء في رسالة اللواء شلال " بالقدر الذي نشعر فيه بالغصّة والحزن لفقدان رفيق النضال وأحد اسود الثورة الجنوبية الشهيد بإذن الله " القائد سميح قاسم عقيل الشيوحي " يخالجنا الشعور ذاته بالعزة والفخر والرضى بقضاء الله وقدره الذي منّ على الشهيد بالشهادة في سبيله مجاهدا مقبلا غير مدبرا قدم روحه فداء لدينه ووطنه وشعبه الذي سخّر كل حياته كي ينال حريته ,

نسأل لله العلي القدير " أن يتغمّد روحك الطاهرة وكل شهداء الجنوب بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنهم فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون "

ووصف المكتب الاعلامي لامن عدن الشهيد " سميح قاسم عقيل الشيوحي " بانه أحد الكوادر الأمنية النادرة الذي عمل بكل شجاعة في عملية تثبيت الأمن والأستقرار في عدن ورفيق نضال للقائد شلال علي شائع ومرافقا شخصيا له حتى أستشهد يوم أمس في جبهة المخأ باب المندب .

واختتم اللواء شلال برقية تعزيته للشهداء من منتسبي إدارة أمن عدن " بالدعاء لهم بالرحمة والغفران ودخول فسيح الجنان مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا"

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