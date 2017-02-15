قوات النخبة بشبوة تقبض على مهربين أفارقة وزورقين وتعتقل قبطانهما

تمكنت قوات من أمن نخبة بالحاف من ايقاف مهربين أفارقة يعملون على جلب اللاجئين من القارة الأفريقية إلى سواحل شبوة .

وقال مصدر في قوات النخبة لـ شبوه برس - إن قوات الأمن في نخبة بالحالف تمكنت فجر يوم الثلاثاء من مداهمة مهربين أفارقة وبحوزتهم زورقين يعملون على تهريب الأفارقة إلى سواحل شبوة بطريقة غير قانونية .

وأضاف المصدر أنهم خلال مداهمتهم للزورقين والقبض على المهربين تمكنوا من القبض على قبطان الزورقين في عرض البحر .

وتقوم قوات أمن النخبة على تمشيط سواحل شبوة ومتابعة المهربين على ساحل المحافظة والقبض عليهم وتقديمهم للجهات القانونية .

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