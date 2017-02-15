شركة النفط بساحل حضرموت تؤكد على استقرار الحالة التموينية من المحروقات في السوق المحلية

أكدت شركة النفط اليمنية بفرع ساحل حضرموت، على استقرار الحالة التموينية للمُحروقات النفطية في المحافظة. نافية حدوث أي أزمة أو اختناقات في المُشتقات النفطية.

وقال مدير عام الشركة الدكتور محمد عبدالله بامقاء، أن الوضع التمويني من المُشتقات النفطية (الديزل البترول) بالمحافظة مُطمئن ولا يدعو للقلق، مُستغرباً من بعض الأنباء التي يتم تناقلها عن “إنعدام” في توفر مادتي البترول والديزل في محطات تعبئة الوقود، مؤكدة على قدرة الشركة على توفير كافة الكميات التي يحتاجها السوق المحلي من الوقود. مُحذراً من نشر مثل هذه الإشاعات الهادفة لخلق أزمة من العدم.

وشدد”بامقاء” بالقول أنه وبالإضافة لامتلاك الشركة لمخزون استراتيجي كافي من مادة البنزين في مُنشآت الخزن التابعة لها، فقد دخلت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء الباخرة (سن سو) إلى مرسى خط “البويا” التابع للمُنشآت النفطية وعلى متنها (14300) طن من مادة البترول وبدأت بعملية ضخ البترول إلى الخزنات. كما سيتم في الساعة الثالثة من عصر هذا اليوم الثلاثاء إدخال باخرة أخرى تحمل (14000) طن من مادة الديزل. مُشيراً أن هنالك بواخر أخرى محملة بالمُشتقات النفطية تستعد لتفريغ حمولتها في ميناء المكلا خلال الأيام القادمة.

وأختتم الدكتور “بامقاء” حديثه بالتأكيد على أن الشركة ستقوم وابتداءً من اليوم بعملية إشباع السوق بمُتطلباته من المُشتقات النفطية. كما ستتم عملية نشر التوزيع اليومي للمحطات عبر الصفحة الرسمية للشركة

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