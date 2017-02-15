صرف مرتبات شهرين متأخرين للمتقاعدين:

بدأت اليوم عملية صرف مرتبات المتقاعدين في ساحل حضرموت، حيث قامت فروع البريد في مختلف المديريات بدفع مرتبات المتقاعدين في السلك العسكري وهي لشهري اكتوبر ونوفمبر على ان تتم متابعة صرف بقية اﻻشهر.

وكان مؤتمر حضرموت الجامع ممثﻻ في لجنته التحضيريه قد طالب في بيان اصدره مطلع اﻻسبوع الى سرعة صرف مرتبات المتقاعدين كامله، كما يأتي صرف المرتبات بعد تدخل الشيخ صالح الشرفي عضو اللجنة التحضيرية الرئيسية لمؤتمر حضرموت الجامع الذي نزل الى موقع اعتصام المتقاعدين ومن ثم تواصله مع قيادة السلطه في المحافظه.

عبدالحكيم الجابري..

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