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اخبار المحافظات

توزيع 12طن من الأدوية الكويتية على مراكز غسيل الكلى ومشافي عتق وبيحان وعين بشبوه

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شبوه برس - خاص - عتق
الأربعاء 15 فبراير 2017 10:09 مساءً

 

دشنا وكيلا محافظة شبوة احمد بن عبدالحبيب وناصر القميشي يوم الاربعاء دفعة جديدة من  اﻻدوية المقدمة من اللجنة الصحية الكويتية عبر مؤسسة شبوة للتنمية والمخصصة  لمراكز غسيل الكلى ومستشفيات عتق وبيحان وعين بالمحافظة .

 

وخلال تدشين الدفعة والتي تقدر باثني عشر طنا من اﻻدوية اشاد وكيل المحافظة احمد عبدالحبيب بالمواقف التاريخية  لدولة الكويت الشقيقة الى جانب اليمن .، وقال بانها كانت من الدول السباقة في دعم اليمن ولها بصمات خالدة وشواهد حية على معالم اسهاماتها الخيرة  في تنمية قطاعي الصحة و التعليم فيه .

 

مثنيا على تواصل دعمها اﻻغاثي  السخي لبلادنا التي دمرتها حرب المليشيات وجعلتها تعيش في اوضاع انسانية صعبة وغير مسبوقة في حياتها وتاريخها، معربا عن اعتزازه بمهنية مؤسسة شبوة للتنمية وكفاءة ادارتها لهذه المساعدات وحرصها على ايصالها الى الجهات المخصصة لها وفي الوقت المناسب.

 

من جانبه ثمن مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة  الدكتور ناصر المرزقي  التدخلات الانسانية والمبكرة  لدولة الكويت بالمحافظة ودعمها المتواصل للقطاع الصحي فيها  .

 

واكد حاجة مراكز غسيل الكلى والمستشفيات لهذه الدفعة الجديدة من الأدوية خاصة في ظل افتقارها الشديد لها بسبب حرب المليشيات وانقلابهم الدموي السافر على الدولة  ومقدراتها وشرعيتها الدستورية .

 

وكان وكيلا المحافظة احمد بن عبدالحبيب وناصر القميشي قد دشنا عملية توزيع اربعة اﻻف ومائتين انبول انسولين لمرضى السكر والمقدمة من المنظمة الدولية لصليب اﻻحمر وتتولى مؤسسة شبوة للتنمية عملية توزيعها على كافة المراكز والمستشفيات الطبية في عموم مديريات المحافظة .

 

حضر التدشين المدير التنفيذي لمؤسسة شبوة ناصر بن مسلم وقائد القوات الخاصة بالمحافظ. الرائد احمد طالب ورئيس جمعية مركز غسيل الكلى بعتق سالم بن منصر وممثل المحافظة في مركز الملك سلمان للاغاثة واﻻعمال اﻻنسانية اكرم بامرحول ومدير عام مكتب المحافظ احمد الشامي .

 

 

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