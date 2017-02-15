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الأربعاء 15 فبراير 2017 07:24 مساءً

الحزب الذي أدمن التكفير و أدمن الخلع؟

علي الزامكي
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حزب الاصلاح اليمني يريد يخلع الرئيس هادي بطريقة سلسه .

الرئيس هادي في طابور الخلع بنفس الادوات و الوسائل التي خلعوا بها الرئيس المخلوع صالح  في عز قوته.

 

يالرئيس هادي حافظ على الحبل الرفيع ؟

 

 الرئيس هادي ضحية حكومتة وضحية  حزب الاصلاح و الرئيس هادي  نسي او تناسى ام انه يمارس  تكتيك فرصوص؟؟؟؟؟؟

 

 من باع الرئيس هادي  داخل قصره بصنعاء و من اشترى و باع في قتل حراسته و من حاور وهو بالمعتقل  فان اراد الرئيس هادي سنعطيه تفاصيل تلك القيادات التي اليوم تكذب عليه و تعمل على ترحيله من السلطة بطريقة سلسه.

 

 يارئيس هادي حافظ على صديقك القديم في ملحمة عدن قبل يرحلك حزب الاصلاح من البوابة الخلفية كما رحل عفاش في ليله مظلمه .

 

نصحتك يا رئيس هادي تترك صنعاء و تأخذ حقيبتك الى عدن قبل يدخلون مطار صنعاء وقبل تضحي بحراستك و يهينونك بقصرك  و اليوم انصحك ان تحذر من باعك و اشترى فيك اثناء اعتقالك  .

 

على كل ابناء الجنوب الوقوف مع الوطن وعلى قوات المخاء وقف التمدد تجاه الشمال.

 

علي الزامكي

 

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