الحزب الذي أدمن التكفير و أدمن الخلع؟
حزب الاصلاح اليمني يريد يخلع الرئيس هادي بطريقة سلسه .
الرئيس هادي في طابور الخلع بنفس الادوات و الوسائل التي خلعوا بها الرئيس المخلوع صالح في عز قوته.
يالرئيس هادي حافظ على الحبل الرفيع ؟
الرئيس هادي ضحية حكومتة وضحية حزب الاصلاح و الرئيس هادي نسي او تناسى ام انه يمارس تكتيك فرصوص؟؟؟؟؟؟
من باع الرئيس هادي داخل قصره بصنعاء و من اشترى و باع في قتل حراسته و من حاور وهو بالمعتقل فان اراد الرئيس هادي سنعطيه تفاصيل تلك القيادات التي اليوم تكذب عليه و تعمل على ترحيله من السلطة بطريقة سلسه.
يارئيس هادي حافظ على صديقك القديم في ملحمة عدن قبل يرحلك حزب الاصلاح من البوابة الخلفية كما رحل عفاش في ليله مظلمه .
نصحتك يا رئيس هادي تترك صنعاء و تأخذ حقيبتك الى عدن قبل يدخلون مطار صنعاء وقبل تضحي بحراستك و يهينونك بقصرك و اليوم انصحك ان تحذر من باعك و اشترى فيك اثناء اعتقالك .
على كل ابناء الجنوب الوقوف مع الوطن وعلى قوات المخاء وقف التمدد تجاه الشمال.
علي الزامكي