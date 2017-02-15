الحزب الذي أدمن التكفير و أدمن الخلع؟

حزب الاصلاح اليمني يريد يخلع الرئيس هادي بطريقة سلسه .

الرئيس هادي في طابور الخلع بنفس الادوات و الوسائل التي خلعوا بها الرئيس المخلوع صالح في عز قوته.

يالرئيس هادي حافظ على الحبل الرفيع ؟

الرئيس هادي ضحية حكومتة وضحية حزب الاصلاح و الرئيس هادي نسي او تناسى ام انه يمارس تكتيك فرصوص؟؟؟؟؟؟

من باع الرئيس هادي داخل قصره بصنعاء و من اشترى و باع في قتل حراسته و من حاور وهو بالمعتقل فان اراد الرئيس هادي سنعطيه تفاصيل تلك القيادات التي اليوم تكذب عليه و تعمل على ترحيله من السلطة بطريقة سلسه.

يارئيس هادي حافظ على صديقك القديم في ملحمة عدن قبل يرحلك حزب الاصلاح من البوابة الخلفية كما رحل عفاش في ليله مظلمه .

نصحتك يا رئيس هادي تترك صنعاء و تأخذ حقيبتك الى عدن قبل يدخلون مطار صنعاء وقبل تضحي بحراستك و يهينونك بقصرك و اليوم انصحك ان تحذر من باعك و اشترى فيك اثناء اعتقالك .

على كل ابناء الجنوب الوقوف مع الوطن وعلى قوات المخاء وقف التمدد تجاه الشمال.

علي الزامكي

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