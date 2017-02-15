التحالف العربي رمز عزتنا

هربت قيادات الشرعية المدنية والعسكرية من عدن وجبل حديد كان معبئ بالسلاح تاركين كل شي للنهب والسلب بعد رفض قيادات الشرعية العسكرية تسليح اللجان الشعبية والمقاومة الجنوبية تحت حجج واهية حتى أتت مليشيات الحوثي تأخذ ما تبقى على الناهبين .

بعد ذلك تم الإعلان عن عاصفة الحزم العاصفة التاريخية فحلق الطيران وابحرت البارجات ووصل الجيش العربي من السعودية والإمارات لإسنادنا وقاتلوا معنا جنبا إلى جنب وقدموا قوافل من الشهداء قيادات وضباط وجنود حتى تحررت عدن وما جاورها و انتصرنا .

كل ذالك تم وبن دغر كان مرافق لعفاش في صنعاء ويصف من ساندنا بقوات العدوان ! وعلي محسن في فنادق الرياض بعد أن سلم أكثر من عشرة ألوية لمليشيات الحوثي وفر هاربا وحسين عرب وباقي القيادات وحاشياتهم فروا هاربين ومعهم كل الدعومات .

القيادات التي تدعي الشرعية الآن لم تقدم أي شي على الواقع فكل الخدمات معطلة وقد اختلست مليارات الدولارات التي أخذتها من دول التحالف تحت أبواب عدة وكلما وثق التحالف بوزير أو مسؤول طلع مختلس وفاسد وبعد إكتشافه يتم استبداله بفاسد آخر .

يجب ان يعرف الجميع أن التحالف العربي هو المنقذ بعد الله عز وجل ولولى التحالف لكان وضع الجنوب مثل حلب والموصل ولكانت براميل المتفجرات تسقط فوق المدنيين كل يوم .

التحالف العربي دعمنا وساندنا حتى انتصرنا على مليشيات الحوثي وعفاش الإجرامية والمسنودة من الحشد الشعبي الطائفي والحرس الثوري الإيراني .

التحالف العربي دعمنا وساندنا بكل أنواع الدعم العسكري والمادي واللوجستي حتى طهرنا الجنوب من الدواعش ولولى دعم التحالف الغير محدود لكانت عدن إمارة داعشية وحضرموت انتم تعرفون ماذا كانت .

التحالف العربي دعمنا وساندنا عسكريا وماديا واستخباراتيا في تثبيت الأمن وسحب ملف مكافحة الإرهاب من يد عفاش وإلا كان الطيران الأمريكي يضرب المقاومة الجنوبية بوشايات من أمن عفاش القومي .

التحالف العربي مازال طيرانه يحلق ويستطلع ويرصد ويضرب أي زحف لمليشيات الحوثي وصالح ولو قدر الله انسحاب التحالف لوصلت قوات الغزاة إلى عدن وسوف ينقسم من يدعون الآن انهم ولاة الأمر إلى قسمين أما هاربين وأما مؤيدين للمليشيات مثلهم مثل حبتور ومتخرجين من مدرسة عفاش .

التحالف العربي يعكف على وضع خطط استراتيجية لتطوير المناطق المحررة ترافق إعادة الإعمار وتعويضات للمتضررين من الحرب والمدمرة بيوتهم وكل العوائق أمام التحالف لتنفيذ ذلك هو فساد مسؤولي الشرعية .

التحالف العربي لم يأتي لسواد عيوننا وأنما أتى خوفا على أمنه القومي كما يقول البعض و هذا ربما يكون صحيحا ولكن إعلموا أنه كان بمقدور دول الخليج شراء سلاح وحماية نفسها بنصف المبلغ الذي ستخسره في تدخلها باليمن .

التحالف العربي هو رمز عزة العرب والوقوف معه ومقاتلة أعداء العرب في أي مكان واجب قومي وإسلامي اما الوقوف معه في أرضنا فلا مجال لطرحه للاختيار .

التحالف العربي أسسه الملك القائد الحكيم سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ومعه حكام الإمارات وباقي القادة والدول ليبقى فهو استراتيجية عربية للمستقبل وحافظ حمى العروبة من كل الطامعين .

وضاح بن عطية

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